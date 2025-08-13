Orriols se mete en la guerra entre Vox y los obispos a favor de Abascal

La alcaldesa de la localidad gerundense de Ripoll y líder de la formación independentista Aliança Catalana, Sílvia Orriols, se ha sumado a la polémica entre Vox y los obispos a cuenta de la prohibición de actos religiosos en el polideportivo municipal de Jumilla, Murcia.

La guerra empezó con una nota de la Conferencia Episcopal en la que los mitrados que arrancaba así: "En relación a la decisión del ayuntamiento de Jumilla nos unimos a la postura de la Comisión Islámica de España. Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su artículo 16.1: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

El líder de Vox, Santiago Abascal, reaccionaba sugiriendo que la Iglesia adopta esa posición porque está amordazada por el dinero público que recibe y por los casos de pederastia. El siguiente capítulo lo protagonizaba el arzobispo de Tarragona al calificar a Abascal de "xenófobo" y pronunciarse en estos términos: "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano".

Ahora se ha sumado a la bronca Sílvia Orriols, quien en un primer mensaje en su cuenta de X afirma sobre la nota de los obispos: "Que se pronuncien primero sobre los casos internos de pederastia, sobre la colaboración con regímenes dictatoriales, sobre el rechazo inadmisible a la comunidad homosexual y que luego nos den las lecciones que quieran a quienes confrontamos el avance islamista...".

Preguntas a Planellas

En un segundo texto en X, Orriols pregunta si el arzobispo de Tarragona se ha pronunciado "sobre las matanzas de cristianos a manos del islamismo en el continente africano o sobre la quema de iglesias y sinagogas en Europa a manos de los musulmanes". Y concluye: "A ver si para ser un buen cristiano ahora deberás ser pro islam...".

Vox y Aliança Catalana mantienen unas relaciones gélidas en el parlamento catalán, aunque muchas veces votan lo mismo y sus pronunciamientos son idénticos salvo en lo relativo a las reivindicaciones separatistas de Orriols y su negativa a hablar en español. En una entrevista en el digital Crónica Global publicada el pasado domingo Orriols afirmaba que dejaría el partido si se presentara a las elecciones generales.

El locutorio de los terroristas

Por otra parte, la alcaldesa de Ripoll presume en su cuenta de Instagram de hacer clausurado el locutorio en el que se reunía la célula islamista de los atentados de Barcelona y Cambrils.

https://www.instagram.com/p/DNGZA9NIwKQ/?utm_source=ig_web_copy_link

La causa es la supuesta venta de carne en mal estado. Al respecto, Orriols afirma que "en Marruecos no lo sé, pero en Ripoll todo el mundo tiene que cumplir las normativas".