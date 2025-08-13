El arzobispo de Tarragona 'excomulga' a Abascal y le tacha de "xenófobo"

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha salido al choque contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien aludía a los casos de pederastia y las subvenciones para explicar las críticas de la Conferencia Episcopal a la posición del partido en la polémica desatada por las fiestas musulmanas en Jumilla.

Los obispos emitieron una nota en la que a raíz de la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de no ceder instalaciones deportivas municipales para fiestas religiosas manifestaban su adhesión a la postura de la Comisión Islámica de España y afirmaban: "Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su artículo 16.1: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley"".

Pero la reacción episcopal no ha quedado ahí. "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano", ha manifestado el arzobispo Planellas en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio. La penúltima aparición pública del arzobispo fue para afear al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que se mostrara partidario de un adelanto electoral.

Planellas aseguró muy ofendido que Argüello no podía hablar como presidente de la Conferencia Episcopal porque el tema no se había tratado en la Comisión Permanente del episcopado y no había una posición consensuada.

Sin embargo, que ahora haya una nota consensuada sobre Jumilla no ha sido obstáculo para que Planellas alce la voz contra Abascal en términos extremadamente duros. Las declaraciones del arzobispo han sido jaleadas por la prensa catalana, que titula en bloque que "la iglesia catalana planta cara a Vox".

Tras afirmar que emigrar es un derecho y que la mayoría de los inmigrantes se ven forzados a dejar su país, Planellas arremetió contra Abascal y añadió que en este caso "no hay ninguna fisura con la Conferencia Episcopal española".

Trayectoria de Planellas

Planellas ejerce en este asunto como presidente de la Conferencia Episcopal tarraconense, que agrupa a los titulares de las diócesis catalanas. Antes de ser nombrado arzobispo de Tarragona, Planellas fue párroco en la localidad de Jafre (Gerona), donde se negó a retirar la bandera independentista que ondeaba en lo alto del campanario. Ya como arzobispo, ha cambiado de opinión pues el portal de información religiosa Germinans Germinabit explicaba este lunes que ha ordenado retirar la bandera separatista del campanario de la localidad tarraconense de Prades.

"Ante la presión de una parte de la población por haber retirado la estelada, el párroco Jordi Sánchez Pellicer ha dejado claro que no ha sido iniciativa suya sino de sus superiores. Concretamente, el sacerdote indica que la decisión se ha tomado 'por indicación directa del Arzobispado con el objetivo de preservar la convivencia y evitar posibles tensiones dentro de la comunidad parroquial'. Y añade que la intención de la archidiócesis es la de preservar que el templo sea 'un espacio abierto y respetuoso para todos'", destaca la web de Germinans.