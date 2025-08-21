Guía práctica: qué hacer si el fuego arrasa tu explotación agrícola

La ola de incendios que golpea a España no solo devora bosques: también amenaza a cientos de agricultores y ganaderos que ven cómo el fuego arrasa sus cultivos, naves, maquinaria y hasta sus rebaños. La devastación de un incendio puede dejar a un agricultor o ganadero en una situación límite y la respuesta inmediata tras el desastre es clave para asegurar indemnizaciones y posibles ayudas públicas.

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) ha difundido una serie de recomendaciones prácticas que conviene tener en cuenta si el fuego alcanza una explotación. Son pautas sencillas, pero fundamentales para no quedar desprotegidos cuando llegue el momento de reclamar al seguro o a la Administración.

Denunciar el siniestro con pruebas gráficas

El primer paso es acudir a la Guardia Civil para denunciar el incendio, acompañando la declaración con fotografías geolocalizadas que acrediten los daños sufridos en la explotación. Esta denuncia servirá como documento básico para remitir al seguro y para la posterior peritación.

Si tienes seguro agrario contratado con Agroseguro (ENESA - MAPA), debes notificar el siniestro lo antes posible (normalmente en un plazo de 7 días desde que se produce el incendio). Si no tienes seguro, tendrás que acudir a las ayudas extraordinarias que puedan aprobarse a nivel estatal, autonómico o local.

Guardar facturas y justificar gastos

Uno de los errores más comunes tras un incendio es no conservar las facturas derivadas de los gastos inmediatos. COAG recomienda guardar todo justificante económico, desde la compra de alimentación para el ganado desplazado, hasta reparaciones de cercados, balsas de agua o la sustitución de maquinaria destruida.

Estos documentos serán esenciales en la negociación con el seguro y también para cualquier línea de ayudas que las administraciones activen.

Comunicar las pérdidas de ganado o colmenas

Si el fuego afecta a colmenas, aves, porcino u ovino, es imprescindible comunicarlo a la Unidad Veterinaria de la zona, dependiente de la Sección Agraria Comarcal. COAG recuerda que este trámite es "básico" para poder acceder a las ayudas que se articulen posteriormente.

Experiencias previas: la Sierra de la Culebra

En Castilla y León, tras el gran incendio de la Sierra de la Culebra, se habilitaron medidas urgentes: suministro de pienso para el ganado, flexibilización de la PAC, reconstrucción de infraestructuras públicas y ayudas directas por la pérdida de producción. COAG espera que las administraciones repitan este esquema de apoyo ante los fuegos actuales.

Según los últimos datos de Agroseguro, en lo que va de 2025 se han recibido partes por 19.100 hectáreas de cultivo calcinadas, frente a las 18.229 hectáreas notificadas hace apenas una semana.

En cuanto al ganado, se están registrando siniestros en explotaciones de aves, porcino y ovino, aunque la entidad asegura que "la cabaña ganadera no se está viendo especialmente afectada".