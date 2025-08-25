Alaridos antisemitas en la ciudad más palestina de Europa

Barcelona puede ser considerada la ciudad más palestina de Europa a tenor de las resoluciones municipales en contra de Israel, los pronunciamientos antisemitas de sus autoridades, las manifestaciones y las banderas palestinas en cientos de balcones y hasta las fiestas de barrio.

Mientras Israel vetaba la entrada en su país del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y recordaba que en Barcelona se ha prohibido contratar empresas israelíes o con vínculos con Israel, comenzaban las fiestas del barrio de Sants con un pregón protagonizado por dos actrices, Esther López y Júlia Truyol, de la compañía de teatro La Calórica.

Todo parecía discurrir por los derroteros habituales en esa clase de actos hasta que las pregoneras abordaron el "tema palestino" y exigieron al Ayuntamiento que active "todos los mecanismos posibles" para "parar la atrocidad" y que Israel "no salga impune". "Estamos hartas", han dicho justo antes de ponerse a gritar como si hubieran perdido el juicio.

Esto ha pasado en el pregón de las Fiestas Mayores del barrio de Sants en Barcelona: pic.twitter.com/pFPU2cBlyn — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 24, 2025

El público presente aplaudió con gran entusiasmo esa muestra de ardor antisemita y capacidad pulmonar, así como las críticas a los partidos de derechas, a la falta de vivienda asequible, a la gentrificación de los barrios y al turismo, entre otras causas.