El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a Moncloa que entregue todos los correos electrónicos enviados y recibidos por la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, desde 2018 hasta la actualidad.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado ordena que se oficie "a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno a fin de que se indique el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno desde el día 11 de julio de 2018, fecha del nombramiento de Dña. MARIA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ como personal eventual para ocupar el puesto de Directora de Programas P.G. del Gabinete de Presidencia del Gobierno".

"Así mismo, requiérase a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno a fin de que se informe a este Juzgado de la persona o personas que han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha por Dña. MARIA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ", añade.

"A la vista del oficio recibido por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe adjunto de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, requiérase a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que remita a este Juzgado copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde dicha cuenta asignada a Dña. MARIA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ, desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha. Y verificado, remítanse dichos correos a la UCO para su análisis e informe al Juzgado", apunta.

En una segunda providencia, a la que ha tenido acceso LD, Peinado afirma que "quedando acreditada suficientemente la coincidencia de señalamientos, se acuerda modificar el señalamiento acordado para la declaración en calidad de investigada de Dña. MARIA BEGOÑA GOMEZ FERNANDEZ, quedando señalado para el día 10 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas".

