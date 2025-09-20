El pago de 250 millones de Venezuela a la Internacional Socialista estaba condicionado a la traición de Sánchez a Guaidó

Fuentes conocedoras de los movimientos de la trama en Venezuela han confirmado a Libertad Digital que el pago de 250 millones de Venezuela a la Internacional Socialista estaba condicionado al abandono de Sánchez a Guaidó. Se trataba de una exigencia de Delcy Rodríguez. Dicho de otro modo, se trataba de negocios y dinero a cambio de frenar el apoyo internacional a la oposición democrática que atemorizaba a la dictadura de Nicolás Maduro.

Víctor de Aldama acaba de dar más información sobre la trama del PSOE: ha aportado nuevas pistas sobre la visita de la narcodictadora Delcy Rodríguez a España. Y hace tiempo ya que Aldama reclamó que se incorporen como prueba las imágenes de la llegada a Barajas de la mano derecha de Maduro. Y es que quiere que se indague en el objeto de la llegada.

La carga probatoria ya incorporada por Aldama apunta a una negociación que incluyó un premio personal para Pedro Sánchez: el de auparle a la presidencia de la Internacional Socialista, algo que se produjo efectivamente en noviembre de 2022 -en plena explosión de la trama- y que apuntalaba la continuidad o salida de Sánchez a un cargo internacional en caso de haber problemas o perder unas elecciones. Uno de los motivos de Delcy Rodríguez para venir a España era confirmar personalmente a Sánchez que los negocios cruzados con la narcodictadura tendrían un resultado beneficioso para el presidente español, según esas mismas fuentes.

Aldama ya ha confirmado al Supremo la importancia de aquella visita. Un escrito al juez recoge la explicación de un acto que ratificaba el "evolucionado grado de relación que ya en enero de 2020 mantenía [Aldama, contacto directo de Delcy] con el Sr. Ábalos y el Sr. García, y su implicación en el actual Gobierno de España". Además, señalaba que todo ello era "consecuencia de las relaciones de interés establecidas".

¿Cuáles eran esas relaciones de interés? En el caso de Sánchez, se trataba de un apoyo en la Internacional Socialista para todo lo que quisiera: respaldo en la UE a sus alianzas con partidos con relación con Rusia (como Junts), moderación de la izquierda europea en las exigencias de independencia judicial en España, apoyo en posibles cargos futuros para Sánchez… Porque ese cargo de presidente de la Internacional supone, básicamente, eso: influencia para las decisiones internacionales de toda la izquierda.

Aldama ya ha apuntado a que parte del dinero de los negocios de la trama acababa en las arcas del PSOE. Pero también en las de la Internacional Socialista. Y ese logro se lo podría anotar Sánchez al contar con el apoyo de Delcy y la izquierda venezolana que aceptó esa intermediación. De hecho, uno de los sobres con información mostrado ya a la Fiscalía Anticorrupción incluye unos cupos de extracción de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares. Ese dinero era el precio de la operación.

Lo cierto es que los hechos son difíciles de tumbar. En primer lugar, Pedro Sánchez quería relevancia mundial. Quería ser el primer español que presidiera la Internacional Socialista. Y ese fue uno de los trabajos en los que se esmeró José Luis Ábalos para satisfacer al presidente: lo hizo a través de Víctor de Aldama y desde muy temprano —julio de 2019—, medio año antes de la llegada de Delcy Rodríguez.

Aldama, de hecho, recibió una credencial del Gobierno para negociar el apoyo de Venezuela a Sánchez como jefe de la Internacional Socialista, tal y como ha dejado constancia en sede judicial. Aquella búsqueda de apoyos acabó en el encuentro de múltiples relaciones y negocios. Todo eso está ya acreditado con documentos y fotografías entregadas en sede judicial.

En segundo lugar, Víctor de Aldama ha confesado ya que tenía relación "con el Gobierno de Venezuela y con la oposición", según su explicación elevada al Supremo. "También organizó el Sr. de Aldama encuentros con personas próximas al Sr. Guaidó, vinculados a la Internacional Socialista", ha añadido el líder de la trama en un escrito al juez.

De hecho, en ese contexto surgió la famosa carta de invitación que Ábalos remitió, como secretario de Organización Federal del PSOE, a Henry Ramos Allup, con la finalidad de invitarle a celebrar una reunión en la sede federal del PSOE "para poder mantener un encuentro al objeto de intercambiar impresiones sobre las relaciones entre España y América Latina y en especial con Venezuela", detalla la documentación entregada al Supremo.

Esa carta tiene fecha de 25 de julio de 2019. Pero lo más llamativo de ella es que deja constancia del fin de todos esos encuentros: "En el marco de nuestros respectivos proyectos políticos integrados en la Internacional Socialista". Y hay que recordar que, efectivamente, Sánchez logró los apoyos suficientes para ser presidente de la Internacional Socialista en noviembre de 2022. De hecho, es el primer presidente español de la Internacional en toda la historia.