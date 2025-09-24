Los focos de corrupción se le multiplican al PSOE. Mientras la Audiencia Provincial de Badajoz confirmaba el procesamiento y la apertura de juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, al líder del PSOE de Extremadura y a otros nueve cargos socialistas de la Diputación de Badajoz, comparecía en la comisión de investigación del Senado Bernardo Ciriza, presidente del PSN que, desde su cargo de consejero, dio el contrato millonario de los Túneles de Belate a Servinabar, la empresa de Antxón Alonso (el empresario amigo de Santos Cerdán) y el propio Santos Cerdán.

Ciriza ha negado una y otra vez que supiera que su compañero de partido fuera dueño de esa empresa. Pero su contundencia se ha venido abajo en el momento en el que se le ha preguntado si esta trama de presuntas mordidas por contratos de obra pública ha servido para financiar irregularmente al partido que preside: "Que yo sepa, no", ha dicho. Todo ello, siendo presidente de la formación.

Una respuesta que genera dudas

Los miembros del Senado no han dejado de sorprenderse por una respuesta un tanto singular. Porque como presidente de partido, o sabes cómo se financia el PSN o no lo sabes. Pero afirmar "que yo sepa, no" es, cuando menos curioso.

Es más, que en su cargo de consejero de Cohesión Territorial aceptara contratos millonarios para una empresa que nada tenía que ver con la obra pública ni con la materia de la adjudicación -Servinabar era una empresa de logística-, aún más. De hecho, esos contratos llevan la firma de Jesús Polo Soriano, al que él mismo blindó como presidente de las mesas de contratación desde 2019 a 2024 incluso cuando ya existían sospechas de irregularidades: "Cuando se contó con este señor, no sabíamos lo que iba a venir", ha llegado a afirmar.

Finalmente, ha negado categóricamente que se reuniera con Koldo García Izaguirre, afirmando que nunca ha hablado con él.

Hay que recordar que la UCO investiga a Santos Cerdán por muchas obras públicas sospechosas de amaño en su adjudicación. Que Cerdán era el jefe real de los socialistas navarros, con mucho más ascendente sobre Pedro Sánchez que cualquiera de los cargos orgánicos teóricamente superiores. Y que una de esas obras llama la atención sobre el resto por la cantidad de irregularidades acumuladas: los túneles de Belate. Pues bien, otras declaraciones del pasado mes de agosto han terminado de cercar a Cerdán. Y es que compañeros suyos de partido han reconocido que había obras "atascadas" y Cerdán ayudó a desatascarlas.

Una de las principales declaraciones llegó de la mano del compañero socialista de Cerdán, Ramón Alzórriz. Se trata de un clásico en la vida del PSN: ha sido concejal del ayuntamiento de Burlada por el Partido Socialista de Navarra desde 2007 hasta 2019. Desde 2019 es diputado del Parlamento de Navarra y allí ha ejercido de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hasta 2025. No se trata de un cualquiera en la familia socialista de Cerdán.

Y realizó este verano una curiosa defensa de Cerdán: "Ha mejorado muchas cosas que estaban atascadas". El comentario fue realizado en referencia a su participación en la agilización de diferentes obras públicas en Navarra. Por ejemplo, a la intervención de Cerdán en la construcción de la autovía entre Pamplona y Madrid, "aparcada desde hace 20 años", así como en el logro de fondos para "mejorar la N-121".

Y, atención, frase textual: "Es quien ha desatascado los túneles de Belate trayendo dinero de España después de 25 años y la amenaza de la Unión Europea de cerrarlos".

Y resulta que esa es una de las obras más polémicas de la trama del PSOE.