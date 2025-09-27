Israel, un gigante tecnológico: invierte el triple que España en I+D

Se la conoce como la Startup Nation. Israel es el país con más startups tecnológicas per cápita del mundo. El Estado judío ha logrado construir un extraordinario ecosistema de innovación y emprendimiento impulsando la creación de nuevas empresas en este sector, algunas de ellas "unicornios" –valoradas en más de mil millones de dólares–.

El pilar de su economía es el sector servicios —que representa el 77% del PIB—, con especial énfasis en la alta tecnología –desarrollo de equipos y soluciones tecnológicas avanzadas–. Desde el desarrollo de software a la consultoría, pasando por la ciberseguridad o la inteligencia artificial.

El sector tecnológico aporta un 19% a su PIB y un 25% a sus ingresos fiscales, además de generar el 56% de las ventas que realiza al extranjero. Por tanto, es el motor de sus exportaciones. Fundamentalmente basadas en material de defensa, equipamiento médico de precisión, sistemas de comunicación y almacenamiento de datos, y circuitos integrados.

Inversión en I+D

En la actualidad, Israel es reconocido internacionalmente como líder tecnológico. Y esto es —fundamentalmente— gracias a que invierte más del 4% de su producto interior bruto en investigación y desarrollo (I+D) desde hace años. Una cifra muy superior a la que destinan países como España.

La inversión de nuestro país alcanzó un máximo histórico en 2023, con el 1,49% del PIB, según datos del INE. El objetivo fijado por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es alcanzar el 3% en 2030, aunque seguiría estando por debajo de la media de la UE y la OCDE.

El resultado de los esfuerzos de Israel es que a ellos les debemos, por ejemplo, la cápsula endoscópica que diagnostica sangrados ocultos en el intestino o la IA clínica que permite detectar un ictus rápidamente, así como los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) que evitan atropellos o los conmutadores que enlazan nuestros superordenadores.

Equipamiento médico y fármacos

A día de hoy, podríamos decir que no es posible que nos tratemos en un hospital sin hacer uso de tecnología que nos llega desde Israel. Desde la cápsula endoscópica PillCam, que permite un diagnóstico mínimamente invasivo, a la IA clínica de Aidoc, que acorta tiempos de diagnóstico en casos de ictus, TEP o hemorragia intracraneal.

También les debemos fármacos innovadores como el Copaxone (acetato de glatiramero), con el que se han tratado cientos de miles de pacientes con esclerosis múltiple. Y en este punto cabe señalar que el laboratorio israelí Teva, con una planta de más de 500 trabajadores en Zaragoza desde la que exporta a otros 30 países, es uno de los mayores fabricantes de genéricos del mundo.

Ciberseguridad y Defensa

Por su parte, la empresa israelí Check Point es proveedor global de ciberseguridad para administraciones, bancos, empresas de telecomunicaciones y pymes de todo el planeta. Además podemos mencionar a: CyberArk, especializada en la seguridad de la identidad; Wiz, que ha crecido rápidamente en el ámbito de la seguridad en la nube y ha sido adquirida por Google; o SentinelOne, que ofrece soluciones avanzadas enfocadas a la inteligencia artificial y la automatización.

El Estado judío también es líder en tecnología militar: drones, misiles, sensores, sistemas de defensa aérea, etc. De ahí el detrimento en materia de defensa que supondrá para España el veto impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este mes de septiembre se han anulado contratos que eran clave para la modernización de las Fuerzas Armadas de nuestro país, como contaba Javier Arias Borque en Libertad Digital.

Seguridad hídrica y alimentaria

La tecnología israelí ha permitido garantizar la seguridad hídrica y alimentaria de España. Por un lado, gracias al sistema de riego por goteo (Netafim) que usamos en los viñedos, producciones hortícolas y frutales de nuestro país. Reduce tanto el consumo de agua como de fertilizantes y mejora el rendimiento hídrico frente a las sequías.

Por otra parte, es gracias a los métodos de desalinización y reutilización de agua que usamos en nuestras desaladoras, y que han sido exportados por IDE Technologies Israel —compañía líder mundial en la materia—. Israel es un país pionero en desalinización de agua de mar, por ósmosis inversa. Convierte el agua del Mar Mediterráneo en agua dulce para consumo humano además del riego.