El "chantaje" de Podemos a Junts: negociar el traspaso de inmigración a cambio de la regularización masiva

El partido del prófugo Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), ha asegurado que Podemos les "chantajeó" con aprobar más adelante el traspaso de las competencias de inmigración si retiraban la propuesta y se avenían a apoyar la regularización de medio millón de inmigrantes. Según el portavoz de Junts, Josep Rius, la propuesta de Podemos consistía en que se retirara la propuesta para negociarla y aprobarla en un futuro próximo, sin concretar fecha, a cambio de que Junts apoyara la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por Podemos para regularizar la situación de medio millón de inmigrantes.

Según Junts, el grupo parlamentario de Podemos realizó su "oferta" poco antes de que se llevara a cabo la votación en la que Podemos, junto a Vox y el PP, tumbó el traspaso, una de las condiciones de Junts pactadas en las reuniones en Suiza y Bélgica con el ahora preso Santos Cerdán y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Para Rius, la propuesta de Podemos era un "chantaje" y demuestra que el "racismo" era la excusa para negarse a apoyar un traspaso que habría apoyado en caso de que Junts hubiera aceptado sus condiciones.

El dirigente separatista también ha arremetido contra ERC y le ha pedido que aclare si es cierto que pidió a Podemos que votara en contra del traspaso de competencias de fronteras e inmigración, afirmación que deslizó Pablo Iglesias para defenderse de las acusaciones de "catalanofobia" por parte de Junts.

El partido de Puigdemont trata de hacer bandera de la cuestión de la inmigración ante el auge de Aliança Catalana, la formación separatista de la alcaldesa de Ripoll, Sívia Orriols, cuyo discurso se caracteriza por un rechazo radical de la inmigración y el establecimiento de severos controles así como el endurecimiento de los requisitos a los inmigrantes.

Conmemoración del 1-O

Además de la inmigración, Junts ha vuelto a poner el acento en el referéndum ilegal celebrado hace ocho años y ha programado para el próximo miércoles, 1 de octubre, un acto en la localidad gerundense de Cornellá del Terri, donde fue a simular su voto Puigdemont porque en su colegio electoral estaba presente la Guardia Civil. La intención de los responsables de Junts es organizar un homenaje en la localidad con la intervención telemática del prófugo y de los principales dirigentes de la asonada, como Jordi Turull, secretario general del partido, o Josep Rull, en la actualidad presidente de la cámara autonómica.