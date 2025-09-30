El diputado de la Chunta Aragonesista Jorge Pueyo, adjunto al grupo parlamentario de Sumar, ha dicho abiertamente que Pedro Sánchez debería convocar elecciones si sigue sin conseguir aprobar unos Presupuestos. A diferencia de años anteriores, el Gobierno esta vez sí dice que elaborará y llevará las cuentas públicas al Congreso pero el proceso está aún por arrancar (aún no se ha aprobado el techo de gasto) y la derrota se da por segura.

En una rueda de prensa en el Congreso, Pueyo ha dicho que su partido tiene "muchas prioridades" de cara a unas futuras cuentas públicas en materia de infraestructuras y que así lo trasladará en la negociación presupuestaria con una postura "muy exigente". "Pero si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor Azcón en Aragón", ha avisado.

También, en un mensaje a la propia coalición, ha que la izquierda tiene que "transformar la realidad" y que "aguantar por aguantar" en el Gobierno "ya no sirve de nada", dado que el objetivo tiene que ser "plantar cara a la ultraderecha" y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los Presupuestos.

Gobernar de forma "menos fina"

En la formación, Pueyo ha recibido la respuesta del diputado de Compromís Albert Ibáñez, para quien no es necesario convocar elecciones si no salen adelante los Presupuestos de 2026 porque se puede gobernar con cuentas públicas prorrogadas. "Estaría bien no causar alarma", ha afeado Ibáñez a su compañero de bancada, aconsejando que "no hay que engañar a la gente" porque los Presupuestos son una "herramienta más de planificación de ingresos y gastos", pero que "sin ellos se puede gobernar".

"Se gobierna de manera menos fina, menos garantista, no es positivo, pero también creo que estaría bien no causar alarma", ha argumentado.