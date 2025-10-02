La amarga comida de 'gallegos' de Conde-Pumpido: "Después de Pedro Sánchez, eres la persona más odiada de España"

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, sufrió un altercado durante un almuerzo celebrado con amigos en un restaurante.

Según ha podido saber Libertad Digital, "Cándido Conde-Pumpido asistió a una comida de ‘gallegos’, ya que el actual presidente del TC es natural de La Coruña, que se suele organizar con cierta periodicidad. Durante el encuentro, un conocido se le acercó y le trasladó la siguiente pregunta: "¿Eres consciente de que después de Pedro Sánchez, eres la persona más odiada de España?".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la pregunta no gustó nada a Conde-Pumpido. Tras esta interpelación, el magistrado izquierdista dio un golpe a la mesa, se levantó indignado y abandonó el restaurante de forma desairada y precipitada. Este incidente no es un hecho aislado. Hace unos meses fue abucheado en un centro comercial que tuvo que abandonar".

Cabe destacar que Conde-Pumpido ha protagonizado uno de los mandatos más polémicos que se recuerdan en la presidencia del Tribunal Constitucional. Desde que se convirtiera en presidente del Tribunal de Garantías, ha avalado la Ley de amnistía del 1-O y amnistió a los condenados por el caso de los ERE del PSOE de Andalucía. Además, ha protagonizado diversos enfrentamientos institucionales con el Tribunal Supremo, al anular numerosas sentencias del Alto Tribunal.

El presidente del Constitucional fue uno de los grandes ausentes en la celebración de la apertura del Año Judicial el pasado mes de septiembre. No acudió al acto solemne en el Salón de Plenos del Supremo y por tanto, no estuvo presente en los famosos ‘corrillos’ con periodistas, en los que solía estar muy activo para que la prensa se hiciera eco de sus intereses. Al parecer, se encontraba fuera de España en una reunión de presidentes de Tribunales Constitucionales de otros países.

Tal y como desveló este diario, Conde-Pumpido de 76 años quiere dejar la presidencia del TC el próximo mes de diciembre cuando finalice su mandato y no permanecer en funciones. Considera que ha sufrido un gran desgaste personal y profesional avalando la Ley de amnistía del 1-O o con la amnistía encubierta de los condenados en el caso de los ERE del PSOE de Andalucía. Por ello, quiere un retiro dorado como consejero permanente del Consejo de Estado.

Como consejero permanente del Consejo de Estado, su cargo no corre peligro si cambia el Gobierno. Recordamos que esta plaza es vitalicia y su acceso está reservado a personas con trayectorias muy destacadas en la Administración, la Judicatura o la Academia. Su designación se realiza por Real Decreto a propuesta del Gobierno, con el aval del propio Consejo.

El propio Cándido Conde-Pumpido remitió el escrito que da comienzo al proceso de renovación del Tribunal Constitucional al Senado la última semana de julio, ya que lo habitual es hacerlo cuatro meses antes de que finalice su mandato el próximo 17 de diciembre.

Por su parte, el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, informaba este pasado viernes a la Mesa de la Cámara Alta de la misiva que le remitió el presidente del Tribunal Constitucional en la que le instaba a activar el proceso para la renovación de los magistrados que le corresponden.

Un hueco para Conde-Pumpido en el Consejo de Estado

En la Presidencia del Consejo de Estado, que actualmente ostenta la exvicepresidenta de Pedro Sánchez Carmen Calvo, se percibe un salario anual de 93.546,72 euros. Por su parte, los consejeros permanentes ganan 124.656,54 euros al año más trienios repartidos en catorce pagas, y al jubilarse pueden recibir una pensión compensatoria mensual de 8.310,43 euros por hasta dos años, incompatible con la pensión de la Seguridad Social.

En la actualidad, las 9 plazas de consejeros permanentes del Consejo de Estado están ocupadas por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Luis Manzanares, Alberto Aza, Magdalena Valerio, Paz Andrés, Fernando Ledesma, María Teresa Fernández de la Vega, Enrique Alonso y María Luisa Carcedo. No es posible destituirles, salvo renuncia, incapacidad o fallecimiento. No obstante, Sánchez podría crear una nueva sección para Conde-Pumpido si el volumen de trabajo lo justifica y la propia Comisión Permanente del Consejo da su visto bueno.

