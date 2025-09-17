Conde-Pumpido acelera la amnistía de la malversación del 1-O en el TC tras la reunión de Illa con Puigdemont

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha acelerado la tramitación de la amnistía de la malversación por el golpe del 1-O tras el encuentro mantenido hace dos semanas en Bruselas por el presidente catalán Salvador Illa y el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.

Durante la sesión de control del Congreso de este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refería a la amnistía de Puigdemont tras ser interpelado por la portavoz de Junts Miriam Nogueras: "Nos queda trabajo, contamos con el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas las personas que se vieron involucradas, estamos cumpliendo los acuerdos de Bruselas y por tanto le digo 'sí' a seguir gobernando".

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "Cándido Conde-Pumpido ha acelerado la tramitación del recurso presentado el pasado mes de julio por Puigdemont en el Tribunal de garantías en el que el expresidente catalán fugado pide que la ley de amnistía se aplique al delito de malversación por el que fue procesado por el Tribunal Supremo".

"Los recursos presentados por Puigdemont y el resto de golpistas condenados por el 1-O estaban parados en el Constitucional. Sin embargo, tras la reunión de Illa y Puigdemont, la tramitación se ha reactivado. En el próximo Pleno del TC, está previsto que se rechacen todas las recusaciones solicitadas por las partes contra los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías. Posteriormente, en el Pleno del mes de octubre posiblemente se admitirán a trámite los citados recursos", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Conde-Pumpido quiere cumplir con el calendario que ha pactado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez con Puigdemont. Es decir, que el expresidente catalán fugado sea amnistiado definitivamente para la próxima primavera".

"El presidente del TC asegura ahora que quiere esperar a la resolución de las cuestiones prejudiciales que se presentaron ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra la Ley de amnistía del 1-O, antes de decidir sobre la propia amnistía de Puigdemont. Obviamente es una tomadura de pelo, ya que antes de aprobar la Ley de amnistía, tenía que haber esperado la resolución del TJUE y no lo hizo. Sin embargo, también puede suceder que el TJUE falle en contra de la amnistía y Conde-Pumpido utilice un vericueto legal para amnistiar a Puigdemont igualmente", subrayan.

"Es un escándalo que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez haga suyo el calendario del Tribunal Constitucional con la resolución del recurso de Puigdemont. Cándido Conde-Pumpido es la correa de transmisión de Sánchez en el TC", concluyen.

Recordamos que el propio Cándido Conde-Pumpido finaliza su mandato en el TC el próximo mes de diciembre y los golpistas catalanes temen que se renueve el Tribunal de Garantías y deje de estar controlado por Conde-Pumpido antes de que amnistíen a Puigdemont.

La reunión de Illa y Puigdemont

El pasado 2 de septiembre, el presidente catalán Salvador Illa se reunía durante hora y media con el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en la sede que la Generalidad dispone ante la Unión Europea en la capital comunitaria, Bruselas. En el entorno de Illa se celebraba que la reunión no se hubiera celebrado en la mansión de Puigdemont en Waterloo. Sin embargo, el encuentro suponía toda una cesión socialista a Puigdemont, un socio imprescindible para la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa.

Illa recibió el encargo de reunirse con Puigdemont durante su estancia en La Mareta en Lanzarote. Después, socialistas y separatistas mantuvieron un encuentro en Ginebra del que no surgió ningún nuevo acuerdo ni avances en los ya adoptados, como la cesión de las competencias de fronteras e inmigración a la Generalidad. El encuentro tiene lugar a mitad de legislatura y con Pedro Sánchez determinado a "bunkerizarse" en La Moncloa aunque no logre sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Como es habitual en el caso de Puigdemont, el prófugo advirtió de que en otoño podrían ocurrir cosas inéditas en la relación con Pedro Sánchez.

