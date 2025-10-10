Las primarias de 2017 en las que Pedro Sánchez derrotó a Susana Díaz tuvieron un elemento más que llamativo: la financiación lograda por el ahora presidente del Gobierno por medio de una fundación, Bancal de Rosas. Esta entidad recaudó 128.908 euros oficialmente y logró la resolución favorable del Registro de Asociaciones el mismo día en el que formalizó su disolución. Se trataba de una entidad sin ánimo de lucro, creada para respaldar la candidatura de Pedro Sánchez en esas primarias y comenzó a recaudar fondos en febrero del mismo 2017. Pese a ello no tuvo la autorización oficial para operar hasta el 31 de marzo. Y ahora, Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, acaba de certificar que las donaciones se elevaron claramente por encima, hasta los 560.912,55 euros.

El senador del PP, Salvador de Foronda, lanzó la siguiente afirmación a Chicano: "El tesorero de la asociación decía que sí, que la misma cantidad, pero además, dijo que habían tenido pérdidas, es decir, ingresos de 129.000, y pérdidas 131.000 euros". Pero lo cierto es que "el Tribunal de Cuentas dice que los ingresos han sido de 560.915 euros", por lo que "los ingresos no coinciden con lo que el tesorero y el presidente dijeron", afirmó.

La presidenta del Tribunal de Cuentas contestó: "Lo ha leído porque es exactamente lo que pone en el informe". Foronda señaló en ese momento: "¿Entonces, dónde está el dinero? Es decir, no coinciden las cantidades", concluyó Foronda.

Chicano dio más datos: "Del total de 560.912,55 euros registrados como donaciones en el año 2017, 395.752,58 procedieron de ingresos recibidos mediante el sistema de crowdfunding, habiéndose comprobado que se abonaron en cuentas bancarias específicas del partido, siendo los donantes personas físicas identificadas y sin que se haya excedido la cuantía máxima en cómputo anual establecida en el artículo 5, 1. b de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos". Y añadió: "Estos datos están confirmados".

Bancal de Rosas ha traído la polémica de la mano desde el inicio. El 9 de marzo de 2018, en una sesión de la comisión del Senado dedicada a esa polémica, declararon el que fuera presidente de Bancal de Rosas, Francisco Martín —hoy delegado del Gobierno en Madrid imputado y antiguo secretario general de la Presidencia— como su tesorero, Pedro Luis Egea. Los dos defendieron la legalidad de los actos, aunque llegaron a admitir que se aprovecharon de una zona supuestamente gris de la legislación sobre financiación política. Ahora se confirma que lo gris era mucho más grande que lo blanco.

Egea explicó en aquel momento que la captación de dinero se realizó mediante crowdfunding, un sistema del que aseguró que garantizaba la "transparencia" de las donaciones.

Lo cierto es que ya en aquel 2017 la gestora provisional del PSOE, liderada por Javier Fernández, tuvo que intervenir ante la sospecha de prácticas extrañas en la financiación. De hecho, a raíz de aquello se acordó que, a partir del 1 de abril de 2017, toda recaudación debía canalizarse a través de cuentas oficiales del partido, garantizando así igualdad de condiciones entre los aspirantes.