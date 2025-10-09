José Luis Ábalos no solo está preocupado por la investigación del caso Koldo-PSOE. También lo está por la aparición permanente de su fundación clásica en los informes de la UCO. Se trata de Fiadelso, una entidad supuestamente benéfica que recibió infinidad de subvenciones para desarrollar proyectos sociales en países pobres y que lo cierto es que ha acabado pagando inmuebles que, como en el caso de Chimbote, han aparecido a nombre del propio Ábalos. Pues bien, ahora, en el último chequeo de los movimientos económicos de Ábalos han surgido nuevos pagos a Fiadelso, por valor de 18.706 euros, e ingresos procedentes de la misma fundación.

La UCO cuenta con numerosas pruebas de que esta ONG tiene conexión con la trama. Y es que Koldo también gestionó los negocios de Ábalos en Fiadelso. La UCO asegura que "del análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos por esta Unidad, se ha observado que el día 15 de febrero de 2022, Ábalos le preguntaba a Koldo en una conversación a través de WhatsApp si había realizado una transferencia bancaria a una cuenta que tendría en común con Ardines para el pago de un préstamo". Jaime-Gustavo Casal Ardines fue presidente del patronato de la fundación.

"En este intercambio de mensajes, Ábalos se interesaba por el ingreso de fondos en una cuenta bancaria vinculada a un "bajo" –se entiende que el inmueble situado en Conchita Piquer–, ya que, según sus propias palabras: "Me reclaman impago del préstamo". Se trataba de la sede de Fiadelso. Y los mensajes tenían como destinatario al que fuera cargo público del Gobierno durante mucho tiempo.

"Tras debatir la cuantía a abonar en cuenta, Ábalos señalaba "Hace dos meses que no ingresamos", "Solo Gustavo ingresa y con el saldo se pudo pagar la cuto [sic] anterior pero ahora falta eso". Tras estas indicaciones, Koldo le daba la razón y le solicitaba un número de cuenta que Ábalos compartía con "Gustavo" –en referencia a Ardines–. Acto seguido "Ábalos le remitía una captura de pantalla con el número de cuenta. En esta fotografía se identifica como beneficiarios del reseñado depósito bancario a Ábalos y Ardines". Y todo ello, lo gestionaba Koldo, lo que quiere decir que su implicación era plena.

Listado de pagos en el que sale el nombre de Fiadelso

Ahora esta tesis se refuerza con un listado de pagos en el que vuelve a salir el nombre de Fiadelso. Así figura un ingreso a las cuentas de Ábalos de 1.700 euros en 2015 procedente de la fundación: "El día 10 de septiembre de 2015 se recibió en la cuenta n° ESXXXXXXXXXXXX -titulada por Ábalos, Valls y Casal- una transferencia de 1.700 € que tiene su origen en la cuenta n° ESXXXXXXXXXXX, titulada según la información aportada por la entidad financiera por Fiadelso, figurando con firma reconocida Casal y el exsuegro de Ábalos, Mario Perles Belenguer", señala la UCO en su último informe.

Hay más: "En concepto de ingreso de cheques, en el año 2014 se produjo un ingreso por valor de 1.000€ con origen en la fundación Fiadelso. En 2015 tuvo lugar otro ingreso por valor de 134,07€ sin tener información del origen", añade la UCO.

No solo hay ingresos: "Las cuantías que se recogen en este subapartado se corresponden con gastos de Ábalos o de su entorno próximo satisfechos por Koldo, que han podido ser acreditados a partir del análisis conjunto de las evidencias digitales y de los movimientos bancarios de Koldo y Ábalos. Para facilitar su exposición, se han agrupado en función de la finalidad o del destinatario final: entorno personal próximo, fundación Fiadelso y gastos personales", afirma la UCO.

Y ahí aparecen pagos a la fundación con distintas finalidades: "Las finalidades de estos pagos son diversas. Algunos se habrían destinado a cubrir gastos puntuales, mientras que otros responderían a obligaciones periódicas, como el abono de una hipoteca. Aunque estos desembolsos se dirigieron formalmente a Fiadelso, son incluidos en este informe sobre la situación económica de Ábalos porque esas obligaciones le afectaban directamente", señala la UCO.

Ábalos ocultó al Supremo su local vinculado a la ONG Fiadelso

Para colmo hay que recordar que el exministro de Transportes ocultó al Tribunal Supremo que era propietario de ese local que fue la sede de su ONG, la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso). Dicha ONG recibió, además, 5,5 millones de euros en subvenciones durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como confirmó Libertad Digital, el local situado en la calle Conchita Piquer de Valencia fue la sede de Fiadelso. Desde 2003, compartía su titularidad con el que fuera presidente de dicha ONG desde el año 1999, Gustavo Casal Ardines, amigo de Ábalos, que además fue asesor, secretario general de agrupación socialista Valencia norte y candidato en las listas del PSOE en varias elecciones municipales.

El 17 de septiembre de 2013, Ábalos y Casal Ardines se hacían titulares cada uno del 16,6% restante del bajo comercial, hasta obtener un 50% del local cada uno. La sede de la ONG soportaba entonces una hipoteca de 135.000 euros. Finalmente, en septiembre de 2015 el exministro de Transportes realizó la subrogación del préstamo hipotecario de dicho local.