Desde bomberos, hasta ganaderos, agricultores y expertos múltiples en incendios, todos, han defendido que el campo no puede permanecer sin limpieza, cortafuegos, recogida de leña, pastoreo, etc. Básicamente porque todo el ultraecologismo inyectado en la legislación española ha frenado la labor de protección de los bosques frente a los incendios. Y es que todo el material dejado en los bosques y no aprovechado es literalmente leña.

Pues bien, en medio de todo ello, acaba de registrar un documento el PSOE en el Congreso de los Diputados en el que defiende que hay que profundizar en esa política ultraecologista. Es más, que quiere un pacto con todas las comunidades autónomas para que se avance en los planteamientos woke del cambio climático.

Un compromiso climático sin mencionar el campo

El PSOE reclama que "el Congreso manifiesta su claro e inequívoco compromiso por la consecución de un gran Pacto de Estado frente a la emergencia climática, que defienda los intereses generales de la ciudadanía". Y ni los menciona. ¿Por qué? Pues porque son los mismos de la Agenda 2030 que han llevado a la situación actual de abandono de los bosques y riesgo de incendios descontrolados.

El PSOE exige, así, que "en base a la Hoja de Ruta aprobada por el Gobierno para la consecución del Pacto de Estado frente a la emergencia climática" se continúe con "el proceso de participación dentro del seno de una subcomisión parlamentaria con todos los grupos políticos para conseguir aportar compromisos concretos que formen parte del contenido del pacto". Ese pacto es el de convertir los bosques en intocables y no aprovechables, ni para leña, ni pastos, ni nada parecido.

El partido de Pedro Sánchez exige también "trabajar desde el diálogo y el compromiso con las diferentes fuerzas políticas, grupos parlamentarios, administraciones autonómicas, provinciales y locales, agentes sociales y económicos y sociedad civil en la consecución y asunción por el conjunto de la sociedad española del Pacto de Estado frente a la emergencia climática". Siempre, por supuesto en la dirección de los bosques intocables. Y recabar "el mayor apoyo de la Comisión Europea para llevar a cabo las políticas de adaptación al cambio climático".

Cooperación internacional, pero sin medidas concretas

Por último, el PSOE exige, eso sí, "ampliar el alcance de los trabajos para la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático promoviendo el debate y la toma de medidas junto a los Gobiernos de

Portugal y Francia". Pero la pregunta es obvia: ¿Cómo se va a conseguir eso dentro del contexto de los pactos de la Agenda 2030?

Lo mejor es que el PSOE no oculta lo ocurrido este pasado verano: "Estos últimos doce meses han estado marcados en nuestro país por tres episodios directamente relacionados con la emergencia climática que vivimos y que han tenido consecuencias catastróficas".

Y citan también las inundaciones: "El episodio de la DANA del pasado mes de octubre, la ola de calor y la sucesión de grandes incendios forestales del pasado mes de agosto difícilmente serán olvidados. Todos ellos han quedado tristemente marcados por muertes que se pueden relacionar de forma directa con el cambio climático".

Porque "nuestro planeta está experimentando cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera. El cambio climático causado por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo", según la versión del PSOE.

Pero de limpiar los bosques nada. Y de crear presas nada. Nada de nada.