La "camisa de los desastres" de Sánchez o por qué el presidente siempre viste igual en las emergencias

Pedro Sánchez tiene traje para Bruselas, americana para el Congreso… y camisa verde para las catástrofes. Cada vez que ocurre un incendio, una riada o una crisis en el territorio, el presidente del Gobierno aparece sobre el terreno con la misma prenda: una camisa verde de estilo informal, combinada con vaqueros y botas.

Con el tiempo, esta elección de vestuario se ha convertido en algo más que un detalle estético. Ya no se trata de una coincidencia, sino de un símbolo que ha dado pie al apodo popular: "la camisa de los desastres". Allí donde hay llamas, humo, cenizas, barro... Sánchez aparece con ese mismo uniforme, casi como una marca registrada.

La repetición no ha pasado desapercibida. Sus defensores sostienen que transmite cercanía, sencillez y la imagen de un presidente que baja al terreno para escuchar de primera mano a los afectados. Sus críticos, en cambio, lo ven como un gesto calculado, una pose comunicativa diseñada para las cámaras, más que un acto espontáneo, aunque no se sabe si se trata de una decisión propia o de sus asesores.

La cronología de la camisa verde

Lo cierto es que, desde la Sierra de la Culebra en 2022 hasta los incendios de este verano, la prenda verde se ha convertido en un elemento inseparable de la narrativa de crisis del Gobierno. Tanto, que algunos alcaldes y vecinos ya la identifican como señal de que algo grave ha ocurrido.

El primer episodio documentado fue el 22 de junio de 2022, cuando el presidente se desplazó hasta la Sierra de la Culebra (Zamora) para conocer de cerca los estragos de los incendios forestales que arrasaban la zona. Aquel día, además de prometer ayudas, la imagen que quedó grabada fue la de Sánchez entre las cenizas con la ya característica prenda.

Un mes después, el 19 de julio de 2022, repitió atuendo durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Viloira, en O Barco de Valdeorras (Ourense), donde los fuegos avanzaban sin control. El simbolismo de la camisa verde volvió a aparecer junto al dramatismo de las llamas.

Más recientemente, Sánchez la llevó también en Ourense, acompañado del presidente gallego Alfonso Rueda, en otro frente de incendios que mantenía en vilo a la comunidad. Y la misma escena se repitió en el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla (Cáceres), otro de los enclaves marcados por la devastación de los fuegos.

La última, presidiendo la reunión del Comité Estatal de Coordinación desde La Moncloa.

Su camisa verde ya es parte del relato: una prenda sencilla que, paradójicamente, se ha cargado de significado.