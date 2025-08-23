Manual del Dr. Sánchez para apagar un incendio

Material necesario: maquillaje, gotas de sudor, cara de acelga, un Falcon, una camisa ignífuga modelo batida de corzos, un médico, un helicóptero, medio centenar de asesores, y dos huevos bien gordos.

A la hora de atajar un incendio, lo primero que debemos considerar es dónde se está produciendo. No es lo mismo que arda el sofá de recibir en La Moncloa, o el césped de la piscina de La Mareta, que varias hectáreas de monte perdido en las afueras de Vilanova do Carallo Lonxe, donde además gobierna el PP, algo que convierte la masa forestal en un bosque mucho más inflamable, según los profesores Sánchez Castejón, Pedro y Díaz Pérez, Yolanda.

Si el fuego es en La Moncloa han de ponerse todos los recursos disponibles al servicio de la causa, incluyendo todos los bomberos, bomberas y bomberes, sino también los bomberos jubilados, los jardineros, los fontaneros, los marinos, Bolaños en pantalón corto, y todos aquellos que desempeñen su trabajo en contacto con el agua. Se abrirán presas y se vaciarán hasta las fuentes de las ciudades si es necesario. Además, el ministro del Interior dispondrá de dos horas para detener a los culpables, si no quiere pasar a ser ministro del Exterior, del Exterior del Gobierno, y encontrarse cerradas con llave todas las puertas giratorias.

Caso muy diferente es cuando el fuego se produce en algún lugar remoto de la España rural que estamos en vías de despoblar del todo, gracias a nuestro trabajo mano a mano con la UE para lograrlo. En primer lugar, no hay ninguna prisa. Esa gente pobre no tiene nada, de modo que tampoco debería ser un problema que se le queme todo lo que no tiene. Palabra de progre de salón.

En segundo lugar, debe iniciarse cuanto antes una estrategia de desgaste de la oposición, retrasando el envío de ayuda estatal y dejando que los barones autonómicos del PP ardan en la hoguera en su propio jugo. Para ello echaremos mano de aquellas personas expertas en fuego, en causarlo, y los situaremos en puestos relevantes para la causa común de ver el mundo arder, desde Protección Civil hasta, si se dejan, la UME.

Llegado el momento deberá movilizarse el Falcon y todo el material necesario mencionado, para el aterrizaje de Su Persona en el lugar. Se titulará siempre en los comunicados oficiales que el presidente viaja al "epicentro de los incendios", si bien bajo ningún concepto debe hacerse tal cosa en realidad, pues se trata de un lugar que está demasiado caliente y podría arrugarse Su Bello Rostro. La comparecencia se celebrará en una carpa acondicionada con camerino y maquilladoras, y el lugar elegido para su instalación debe estar a tantos kilómetros del fuego como sea posible, pero sin llegar a comparecer en los propios jardines de La Moncloa.

Bien maquillado para que parezca que su Persona ha pasado la noche restregando su cara por las cenizas, y con las gotas de sudor graciosamente dispuestas por su cara, y por ciertas zonas de la camisa modelo cazador humilde pero con chalet en El Viso, comenzaráse la rueda de prensa cuidando mucho el gesto de pasmo y decepción, como si hubiera estado chupando sapos antes del show. Allí, para lograr el milagro de avivar las llamas y extinguir a la oposición, se procederá de este modo:

Aclarar que todo incendio es causado por el cambio climático, excepto aquellos que se producen en zona PSOE, a menos que se trate de socialistas críticos con Su Persona.

Anunciar que se ha producido ya la detención de un centenar de cambios climáticos armados con aparatos incendiarios.

Proponer al PP un pacto de Estado contra el PP, que el PP aceptará con gusto.

Anunciar la creación de un Observatorio del Fuego, al frente del cual estará alguien con experiencia en entornos calientes, lo que sitúa a Ábalos y Cerdán como candidatos.

Anunciar la creación de una Subcomisión Interministerial de Acción Contra el Fuego, el Clima, y por la Paz de las Liberadoras Indígenas del Illimani y por la Solidaridad con los Quechúas Bolivianos Transgénero. -SIACFCPLIISQ-. Dotación económica: a mansalva.

Anunciar la creación de un Observatorio del Observatorio del Fuego cuya misión sea observar si los observadores están observando correctamente desde su observatorio.

Vaciar un par de pantanos. A las preguntas de la prensa de "¿Por qué?", la respuesta de Su Persona debe ser: "Porque puedo".

Anunciar un Fondo Especial para Afectados por los incendios -FEA-, dotado con tantos millones de euros como se le ocurra a Su Persona en ese instante. Nota del asesor: no te calientes con la cifra, pero tampoco te cortes, porque no habrá fondo alguno.

Obligar a los ganaderos a visionar documentales sobre el cambio climático para concienciarlos de que morirán pronto y arderán sus campos si no comienzan a invertir en tractores eléctricos y ovejas cubiertas con placas solares.

Por último, aprobar una nueva ley de Montes, que obligue a los habitantes del rural a pedir un permiso -tasa de 20 euros- para estar en disposición de pedir el permiso -tasa de 30 euros- de obtener la documentación previa -tasa de 50 euros- para iniciar el trámite de proposición -tasa de 20 euros- para la obtención de un certificado de habitante con distintivo tipo A o D o G -tasas de 100, 200 o 300 euros- que le permita solicitar telemáticamente -alta: 30 euros- una acreditación especial -10 euros el trámite, 40 euros el carnet- para caminar por sus propios caminos sin infracción -gestión de reembolso del monto de la multa: 40 euros- hasta el lugar donde ha crecido una pequeña ortiga, y poder fotografiarla para enviar la imagen junto con la documentación doblemente compulsada al Gran Consejo de Montes y Puteo al Ciudadano, que someta a su consideración la propuesta de extinción de la ortiga por vía directa con sus propias manos -20 euros-, o mediante maquinaria poco abrasiva –tijeras, 30 euros-, o muy abrasiva -podadora eléctrica, 50 euros-.

El interesado puede obtener el informe resultante del informe telemáticamente trascurridos los seis años desde la presentación de la solicitud, y deberá ejecutarse la poda en los 3 minutos posteriores a la comunicación favorable. Si el interesado renuncia a la poda, pagará una tasa de renuncia de 300 euros, si la poda renuncia al interesado, el monte será expropiado y entregado al SEPRONA, si el interesado poda la ortiga fuera de tiempo, a la cárcel sin pasar por la casilla del salida, y si finalmente el monte ardiese o ardiere, el interesado responderá con su patrimonio los daños morales causados al monte, a la ortiga, y a los funcionarios que han intervenido en todo el proceso, más las comisiones de los sobrinos y sobrinas.

El incendio se considera completamente extinguido el mismo día en que deja de ser portada en los periódicos.