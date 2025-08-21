Guardiola y Mañueco pidieron por escrito más medios al Gobierno sin obtener respuesta

Los incendios que han asolado en los últimos días a Extremadura, Galicia y Castilla y León han desbordado los dispositivos autonómicos y han obligado a sus gobiernos a pedir refuerzos al Ejecutivo central y la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Las peticiones, sin embargo, se encontraron con retrasos y tensiones entre administraciones.

Los reclamos autonómicos fueron insistentes desde antes del último fin de semana y cuando los dispositivos que ya trabajaban sobre el terreno comenzaban a estar muy tensionados e incluso desbordados.

Según publica este jueves el diario El Mundo, En Extremadura, el viernes 15, con ocho grandes fuegos activos y el de Jarilla descontrolado, la Junta remitió varios escritos urgentes al Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) reclamando medios extraordinarios: desde 100 camiones de bomberos y 200 efectivos forestales hasta aviones anfibios y helicópteros. "La situación es de extrema gravedad, no hay dispositivo capaz de contener esto", advirtieron las autoridades extremeñas. En total, se enviaron tres solicitudes ese mismo día, todas ellas insistiendo en la necesidad de acudir y activar el mecanismo europeo de protección civil para solicitar medios europeos que ayudasen en las labores de extinción.

Castilla y León también trasladó su preocupación. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, remitió una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska solicitando maquinaria pesada, hasta mil soldados y medios aéreos adicionales. Galicia, igualmente, alertó de la insuficiencia de recursos.

Marlaska reunió el jueves 14 al CECOP, aunque sin presencia de representantes autonómicos. Allí anunció el envío de dos aviones franceses a Galicia. El Gobierno se escudó en que corresponde a las autonomías formular las solicitudes, si bien la comunicación formal a Europa debe canalizarse a través de Interior.

La presidenta extremeña, María Guardiola, lamentó que las peticiones no obtuvieran respuesta inmediata y denunció que "el Gobierno ha comunicado que no tiene capacidad para mandar más medios". Su consejero de Presidencia, Abel Bautista, advirtió de que "sin el despliegue del Ejército y sin acudir al mecanismo europeo, hay vecinos en peligro".

La tensión política aumentó el sábado con la visita a Cáceres de la ministra Sara Aagesen, que evitó reunirse con Guardiola y defendió que el Estado respondía a todas las demandas "con rigor". Bautista replicó que si hubieran llegado los medios solicitados, "muchas casas y familias se habrían salvado".

Mientras tanto, la solidaridad entre comunidades fue más ágil que la respuesta estatal: llegaron apoyos desde Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Cataluña. Finalmente, a través del mecanismo europeo se incorporaron un helicóptero eslovaco y un contingente de bomberos alemanes.

El incendio de Jarilla, con más de 15.500 hectáreas arrasadas y municipios como Hervás confinados, se ha convertido en el mayor desastre forestal de la historia reciente de Extremadura.