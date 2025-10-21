Los albaceas de Isak Andic defienden la inocencia de su hijo y niegan que sea investigado

El director de expansión y franquicias de Mango, Daniel López; el consejero delegado de la empresa, Toni Ruiz; y el presidente del grupo Planeta, José Crehueras, han publicado este martes una tribuna en el diario La Razón en la que defienden la inocencia de Jonathan Andic y aseguran que no está siendo investigado por el fallecimiento de su padre, el empresario y fundador de Mango Isak Andic, que murió el pasado 14 de diciembre al precipitarse por un barranco en la montaña de Montserrat.

Daniel López, Toni Ruiz y José Crehueras firman la tribuna como albaceas del difunto, recuerdan que hoy cumpliría 72 años y defienden la inocencia de Jonathan Andik, primogénito del empresario y la única persona que le acompañaba en la caminata por los aledaños del monasterio benedictino.

En el texto, aseguran que "más allá de la dimensión humana, que ya de por sí debería ser suficiente para llamar a la contención, asistimos a la peligrosa vulneración de garantías fundamentales. El derecho a la presunción de inocencia, pilar de nuestro Estado de Derecho, ha sido con frecuencia obviado. Resulta especialmente grave que se señale públicamente a una persona, ignorando lo que el pasado 17 de octubre aseguraba la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 'que las diligencias respecto al accidente son secretas y, procesalmente, en este momento la causa no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta'".

Y añaden: "Así se contribuye a crear una condena paralela que causa un daño irreparable a la dignidad de una persona, mucho antes de que la justicia se haya pronunciado. En cualquier caso defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima".

El pasado 17 de octubre, los diarios El País y La Vanguardia publicaban que Jonathan Andic estaba siendo investigado por los Mossos d'Esquadra como sospechoso de la muerte de su padre tras la reapertura del caso por parte de la titular del juzgado número 5 de Martorell. La policía autonómica catalana había requerido al primogénito del empresario su teléfono móvil y la clave, siempre según las informaciones de los referidos diarios, en condición de "investigado" (antiguamente, imputado) por la muerte de su padre.

La voluntad de Andic

Esos mismos medios aludían a supuestas desavenencias de la familia con la última pareja del empresario, Estefanía Knuth, de la que afirmaban que reclama 70 millones de euros de la herencia del que fuera fundador de Mango.

A ese respecto, Daniel López, Toni Ruiz y José Crehueras señalan que "como albaceas, podemos y debemos afirmar que la voluntad de Isak Andic, reflejada en su testamento, se ha cumplido de forma escrupulosa. Sus herederos han actuado siempre desde la unidad que su padre les inculcó, mostrando una gran generosidad con las personas a las que su padre amaba".

En la tribuna también denuncian las insinuaciones sobre las presuntas malas relaciones entre padre e hijo y la supuesta impericia profesional de Jonathan Andic en estos términos: "Entendemos y respetamos el interés informativo siempre que se ejerza desde la veracidad y el respeto a los derechos fundamentales. Pero la difusión de rumores y especulaciones sobre su hijo, Jonathan Andic, que abarcan desde su capacidad profesional hasta la relación más íntima con su padre, dibuja un retrato que se aleja de la realidad. Isak y Jonathan se querían. Se querían mucho. Y Jonathan admiraba y admira a Isak".