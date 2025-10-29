Cloacas del PSOE: la Fiscalía archiva de plano la denuncia de Pérez Dolset contra el fiscal Stampa

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha archivado de plano la denuncia presentada por el empresario de las cloacas del PSOE, Javier Pérez Dolset, contra el fiscal Ignacio Stampa por supuestos delitos de denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "el escrito del Ministerio Público argumenta que los hechos contenidos en la denuncia no son constitutivos de delito y que parte de estos hechos ya están sometidos a un procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid y donde Pérez Dolset está investigado".

Tal y como avanzó LD, la denuncia efectuada por el fiscal Ignacio Stampa ante la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, sobre la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con los integrantes de la cloaca del PSOE Leire Díez y Javier Pérez Dolset salpica al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Félix Bolaños, al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En dicho escrito, el fiscal denunciaba con todo tipo de detalles las presiones de la cloaca socialista para montar una operación de desprestigio contra el Fiscal Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, el Fiscal Anticorrupción José Grinda, y el magistrado de la Audiencia Nacional ya jubilado Manuel García Castellón.

Según Stampa cuando mantuvo la reunión con las cloacas del PSOE, Javier Pérez Dolset afirmó que "cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite" y que "la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente".

