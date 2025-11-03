El Supremo procesa a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza principal de la trama Koldo

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha procesado al exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de COVID, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En un auto de 47 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

