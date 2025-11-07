El juez Zamarriego investiga mensajes que hacen referencia al "1" durante el intento de soborno al fiscal Stampa

Libertad Digital publica varios whatsapp aportados por el fiscal Ignacio Stampa en la causa en la que se investiga a la cloaca del PSOE. En estos mensajes, el empresario Luis del Rivero, intermediario entre Ignacio Stampa y la fontanera del PSOE Leire Díez, hace referencia al "1", en posible alusión al presidente del Gobierno Pedro Sánchez: "Es el 1 quien decide.

Stampa compareció este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga el caso de las cloacas del Partido Socialista. El fiscal mantuvo una reunión el pasado mes de mayo con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset, tras la mediación de Luis del Rivero. Dicha conversación está grabada y se prolongó durante más de 3 horas por Stampa ha sido aportada por el fiscal a la causa.

En este intercambio de mensajes, que comienzan el 30 de abril del año 2024, Luis del Rivero concierta una cita en su oficina de la madrileña calle de Juan Bravo con "el enviado" y el empresario Javier Pérez Dolset. Del Rivero aclara que "El enviado" se correspondería con "Santos C" (el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán). "Alucino, muy raro", comenta al respecto Stampa, extrañado sobre que el fuera mano derecha de Sánchez en el partido fuese a acudir a la cita. Ese mensaje es respondido por Del Rivero, que le aconseja "oír, ver y callar" durante la reunión; un planteamiento que avala Stampa: "Eso lo tengo cristalino".

Posteriormente, Del Rivero informa a Stampa de que la propuesta que las cloacas le van a hacer "al 1" es rehabilitarlo en el caso Villarejo, un caso del que Stampa fue apartado contra su voluntad. Sobre esta propuesta, que Stampa califica de "ingenua", Del Rivero aclara que "es el 1 quien decide". Esta "rehabilitación" en el caso se haría a cambio de revivir la corrupción del PP descubierta durante la presidencia del PP de Mariano Rajoy. De hecho, Del Rivero desvela en sus mensajes que al líder del PSOE le interesa reavivar el caso Kitchen (espionaje del PP a su extesorero Luis Bárcenas).

A los pocos días, el 12 de mayo, el intermediario de Díez traslada al fiscal que la propuesta ya se ha "transmitido" al número 1. "Como si el 1 no tuviera cosas más importantes hoy", afirma sorprendido Stampa, que recibe una escueta respuesta de Del Rivero: "Tendrá tiempo para todo". La respuesta de Stampa se fundamenta en que en aquella semana se comenzaron a publicar mensajes privados entre el que fuera ministro de Transportes de Sánchez, José Luis Ábalos, y el propio presidente del Gobierno que causaron un gran revuelo mediático.

La declaración de Leire Díez, aplazada al 17 de noviembre

El juez Arturo Zamarriego que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles ha aplazado del 11 al 17 de noviembre su declaración como imputada, a la espera de que uno de los denunciantes, el fiscal Ignacio Stampa, aporte la documentación que en su comparecencia judicial del pasado miércoles se comprometió a entregar.

Así consta en una providencia donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid aplaza las declaraciones de Díez y los demás investigados en la causa --el periodista Pere Rusiñol y el empresario Javier Pérez Dolset-- a las 11.30 horas del próximo 17 de noviembre.

Zamarriego explica que la razón es que aún no ha recibido la documentación comprometida por Stampa, incluida la grabación de la reunión que el fiscal asegura que mantuvo el pasado 7 de mayo con Díez, de unas tres horas de duración. El instructor señala que quiere reproducir los audios señalados por el que fuera fiscal del 'caso Villarejo' ante los investigados y demás partes antes de comenzar con los interrogatorios.

No obstante, se mantienen las declaraciones fijadas para ese mismo 11 de noviembre de varios testigos: ocho periodistas y el abogado Jacobo Teijelo. Por ello, Zamarriego reclama a Stampa que entregue el material anunciado antes de ese día, al considerarlo de "interés" para las pesquisas.

