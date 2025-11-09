El líder terrorista palestino Fouad Baker, refugiado en España y próximo a Bildu

Fouad Baker, líder del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), pidió asilo político en España tras ser rechazado en Grecia y Colombia.

Este terrorista vinculado a la organización que reivindicó su participación en la masacre del 7 de octubre en la que hubo más de mil asesinados, centenares heridos y decenas de secuestrados.

Según denuncia Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, actualmente vive en Bilbao y mantiene vínculos con la formación proetarra Bildu. También aseguran que llegó a reunirse con el embajador español en Líbano en 2023.

Este sujeto, en declaraciones del 29 de diciembre de ese mismo año, reconoció: "El FDLP participó en la incursión en Israel desde el principio".

FOUAD BAKER, EL TERRORISTA QUE BUSCA REFUGIO EN ESPAÑA Fouad Baker, líder del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) —organización que reivindicó su participación en la masacre del 7 de octubre— pidió asilo político en España tras ser rechazado en Grecia y… pic.twitter.com/A5CiJ6yOgX — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) November 8, 2025

"Hoy, este dirigente opera libremente en España, donde entrena jóvenes y difunde propaganda de odio. Fue visto dando conferencias en el País Vasco y participando junto a la Juventud Palestina Europea en los disturbios durante La Vuelta en Bilbao, además de aparecer días después en su campamento de verano. Una red activa desde territorio español que amplifica el discurso y la agenda del terrorismo palestino", aseguran.