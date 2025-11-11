La acusación popular solicita la imputación de Santos Cerdán en el caso de las cloacas

La acusación popular personada en el caso de las cloacas del PSOE ha solicitado este martes la imputación del que fuera secretario de Organización del partido Santos Cerdán, ahora en prisión preventiva por su vinculación a la trama Koldo.

En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación Hazte Oír ha solicitado la imputación de Cerdán por su vinculación con Luis Fernando del Rivero Asensio y el fiscal Ignacio Stampa –testigo en el caso de las cloacas—, con el que Cerdán había programado una reunión a la que al final no acudiría pero en la que fue la fontanera del PSOE Leire Díez como su enviada. En este sentido, la acusación popular apunta a Cerdán como el jefe de las supuestas cloacas que dirigía Díez con la colaboración del empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros. Este último comparece este martes como testigo en los Juzgados de Plaza de Castilla en el caso cloacas.

Asimismo, Hazte Oír reclama al juez Zamarriego que llame a declarar en calidad de testigos al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que habrían sido testigos de "una estrategia de coordinación conjunta de las defensas" de los acusados en la trama Koldo que habría sido urdida por Díez. De hecho, Ábalos pidió este mismo martes personarse como acusación particular en el caso contra Díez con el objetivo de que el juez instructor investigue también si la fontanera intentó interferir en su defensa en favor del PSOE y evitar que sus acciones judiciales salpicaran al partido.

La asociación también pide que comparezcan en calidad de testigos Luis Fernando del Rivero Asensio, que habría sido el intermediario entre la cloaca y el fiscal José Grinda; al inspector de Policía Nacional Rubén Eladio López Martínez; Daniel Mateo, intermediario para concertar las citas entre la investigada y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba; Francisco Ortega Hernández, extrabajador de correos también vinculado al encuentro con Villalba; y la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González.

"Todas las diligencias solicitadas son útiles, necesarias y pertinentes", defiende el documento consultado por LD después de que haya trascendido que Díez se presentó a sí misma como "la mano derecha" de Cerdán; que, por lo tanto, estaría al tanto de sus actuaciones ilícitas al frente de las cloacas socialistas.

