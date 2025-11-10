Ábalos pide personarse contra Leire Díez por sospechar que las cloacas interfirieron en su defensa en favor del PSOE

El exministro socialista José Luis Ábalos ha pedido personarse contra la fontanera socialista Leire Díez con el objetivo de descubrir si las cloacas del PSOE, de las que supuestamente formaba parte Díez, intentaron interferir en su defensa para inculparlo a él en el caso Koldo y salvar la imagen del partido que lidera Pedro Sánchez.

Esta petición se produce después de que se hayan publicado nuevas informaciones sobre los argumentos que esgrimía Díez para convencer a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa —entre otras personas de relevancia que intentó sobornar— de que se unieran a sus objetivos. Díez llegó a manifestar que tenía información reservada y que tenía "bajo su control y asesoramiento" a varios dirigentes políticos acusados por su vinculación a la trama Koldo, como el propio exministro Ábalos.

Según asegura el procurador de Ábalos en un escrito presentado este lunes en los Juzgados de Instrucción Número 9 de Plaza de Castilla al que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera secretario de Organización del PSOE explica sus dudas acerca de si Leire Díez pudo intentar modificar su defensa para favorecer al partido y que la formación no saliese salpicada en la investigación.

"En el transcurso de tales conversaciones —que han sido publicadas—, Doña Leire Díez habría manifestado que encabezaría una operación de inteligencia paralela, uno de cuyos elementos clave sería modificar la línea de defensa de mi representado, sometiéndola por entero a sus directrices para así llegar a un pacto de no agresión con dicho partido", explica el informe poniendo el foco en la actuación de la fontanera socialista, que según ella, es simplemente una periodista de investigación que estaba afiliada a la formación.

Quería "evitar perjuicios" a Sánchez

De esta forma, Ábalos pretende ejercer como acusación particular en el caso en el que se investiga a Díez y a otros implicados de las supuestas cloacas socialistas como el abogado Teijelo o el empresario Javier Pérez Dolset. A raíz de los contactos de Díez, esta aseguraba en conversaciones privadas que podía tener "información reservada" procedente de Fiscalía o de la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil, por lo que podría haber utilizado su influencia para intentar exponer a Ábalos y salvar al partido.

"Manifestaba su intención de 'reconducir la situación' de mi representado y 'evitar perjuicios' al Gobierno", sentencia el documento, que sitúa al exministro de Fomento como víctima de las cloacas de su propio partido.