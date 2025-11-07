La fiscal Pilar Rodríguez ignoró 5 meses la oferta de Stampa para aportar el audio que salpica a Sánchez en las cloacas

La fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez ignoró durante cinco meses la oferta del fiscal Ignacio Stampa para aportar la grabación que salpica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el caso de las cloacas del PSOE. Pilar Rodríguez es conocida como la ‘fiscal cianuro’ tras su actuación en el caso del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz.

El audio que Stampa ofreció aportar a la Fiscalía desde el pasado mes de mayo para denunciar el intento de soborno que le hizo la cloaca socialista salpicaba tanto al jefe del Ejecutivo, como a su ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al propio Fiscal General del Estado.

Este hecho queda reflejado en un correo electrónico, al que ha tenido acceso Libertad Digital, que Stampa remite a la fiscal Pilar Rodríguez el pasado 3 de septiembre:

Excma. Sra. Fiscal Jefe Provincial de Madrid. Con fecha de 28 de julio de 2025 me fue notificado el Decreto de 17 de julio dictado en las D.I. 432/2025, por el que se me comunicaba la remisión de la dación de cuenta que realicé el 27 de mayo, junto con actuaciones posteriores relacionadas con la misma, ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, para su unión a las Diligencias Previas nº 1675/2025. Entre otras diligencias, se interesaba del Juzgado instructor referido que me requiriese la aportación de la grabación de las conversaciones mantenidas con los investigados Dª LEIRE DÍEZ CASTRO y D. JAVIER PÉREZ DOLSET, así como la transcripción que, en su caso, haya realizado de las mismas, sin perjuicio de que se encargue su cotejo a la policía judicial. Dado el tiempo transcurrido, y siendo público que el Juzgado instructor ha rechazado dicha documentación y que la decisión ha sido recurrida por la Fiscalía, sin poder vislumbrar en qué momento, en su caso, se me vaya a realizar el requerimiento solicitado, es por lo que intereso realizar una comparecencia ante la Fiscalía y, como ya ofrecí desde el primer momento, se me permita aportar a la mayor brevedad las grabaciones y las transcripciones que siguen obrando en mi poder sobre dichos extremos, con el fin de salvaguardar con todas las garantías las fuentes de prueba. Atentamente,

Ignacio Stampa Fuente

Fiscal de la Sección de Crimen Organizado y Delincuencia Grave de la Fiscalía Provincial de Madrid

A pesar de la gravedad de los hechos, Pilar Rodríguez hizo caso omiso del citado ofrecimiento y el audio fue finalmente aportado por Stampa tras el requerimiento judicial efectuado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

Salvada por la campana

Cabe destacar que la Fiscal Jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se libró de ser juzgada junto al Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por un delito de revelación de secretos a última hora.

Después de que el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, la procesara junto a García Ortiz por la filtración contra Alberto González Amador, la Sala de Apelación del Alto Tribunal estimó su recurso y la libró de sentarse en el banquillo de los acusados.

