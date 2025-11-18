Choque en directo de Carlos Cuesta con Leire Díez: "¡Usted es cloaca!"

Un día después de comparecer en el juzgado de Madrid que investiga las cloacas del PSOE, Leire Díez intervino en El Programa de Ana Rosa para tratar de acallar el escándalo y justificar el goteo de noticias sobre sus presiones y pesquisas en nombre del partido.

El momento más tenso de la entrevista se produjo con el director de La noche de Cuesta en esRadio, Carlos Cuesta, a cuenta de uno de los audios, relativo al BBVA y la OPA sobre Sabadell, finalmente fracasada. Al intentar negar también su intervención en este asunto, la fontanera socialista se declaró "muy harta de las mentiras que sueltas todos los días sin parar" y llegó a decir que las informaciones del periodista son "fruto de un robo" en referencia a los archivos de la cloaca que Libertad Digital destapó el pasado mes de agosto.

Cuesta mostró algunos de los archivos del documento matriz de la cloaca, de la propia Leire Díez, con nombres que apuntan a la UCO, al fiscal Luzón o al juez Peinado con fechas concretas, entre ellos "denuncias Luzón del 2 de abril de 2025 o "informes UCO marzo 2025". "¿Qué tiene que ver esto con ese trabajo periodístico sobre hidrocarburos?", preguntó en alusión a la justificación de Díez para sus movimientos.

"Estás denunciado", respondió Díez, entre acusaciones de manipulación y alegaciones de que las fechas que aparecen en las carpetas no se ajustan a las de los documentos. "Parece mentira que un periodista no sepa que a veces cuando haces archivos de drive e incorporas nuevas cosas se queda la fecha en que has modificado, y no significa que los documentos sean de esa fecha", alegó.

"No voy a discutir algo que es fruto de un delito", insistió Díez mientras Cuesta le mostraba cómo en los documentos aparecían modificaciones de la propia socialista. "Estoy esperando la denuncia", dijo el periodista, "si le han hackeado, significa que es suyo. Aquí aparece una modificación suya. Ni hackeo ni historias", insistió Cuesta mostrando a Díez como autora de los archivos.

"¡Pero a usted qué coño le importa mi documentación privada!", dijo una cada vez más exaltada Leire Díez, que dirigiéndose a Cuesta afirmó que él es "la verdadera cloaca, usted es cloaca informativa desde hace mucho tiempo". "Aquí estoy esperando, ya estás tardando, las informaciones tienen unos cuantos meses", contestó el periodista sobre la supuesta denuncia.