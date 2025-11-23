El clan Pujol se sienta en el banquillo, 13 años después

El clan Pujol se sentará este lunes en el banquillo de los acusados 13 años después de que se iniciara la investigación por corrupción.

El patriarca, el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, comparecerá ante el Tribunal de la Audiencia Nacional mediante una videoconferencia y desde su domicilio después de recibir el alta este viernes. La Audiencia Nacional ordenado la celebración de una comparecencia previa al juicio que comienza el lunes en la que están citados Pujol y los médicos forense para que se ratifiquen en su informe, en el que señalaron que el expresidente no se encontraba en condiciones de declarar.

A finales de octubre, la Audiencia Nacional ordenó que se le practicase un reconocimiento al expresidente de cara al comienzo del juicio que da comienzo este lunes 24 de noviembre y con el objetivo de determinar si se encontraba en condiciones de acudir a sus 95 años de edad. Por su parte, la matriarca del clan, Marta Ferrusola, fallecía el pasado 8 de julio de 2024 a los 89 años de edad.

En 2021, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió juicio oral contra los nueve Pujol y varios empresarios. La Fiscalía pide para el que fuera presidente de la Generalidad una condena de 9 años de cárcel mientras que para sus hijos penas entre los 8 y los 29 años, esta última pena se le reclama al primogénito Jordi Pujol Ferrusola.

Cronología de la corrupción Pujol

Esta causa lleva abierta desde el año 2012 cuando Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, presentó una denuncia y aseguró que le había acompañado a Andorra para llevar bolsas repletas de billetes de 500 euros.

Por otro lado, en el año 2014, el expresidente catalán reconoció que había tenido dinero oculto procedente de una herencia en cuentas en el extranjero por más de 30 años. No obstante, Pujol negó en varias ocasiones haber tenido cuentas en paraísos fiscales. De igual manera, este mismo año, Pujol señaló en la comisión de investigación en el Parlamento catalán que "si vas segando la rama de un árbol, al final cae toda la rama con los nidos que hay. Pero no sólo cae esa rama, también caen las otras". Esta declaración se entendió como una amenaza velada a personas muy poderosas de nuestro país.

Ese mismo año 10 miembros de la familia del expresidente de la Generalidad se encontraban imputados por las actividades que había desarrollado el matrimonio Pujol -- Jordi Pujol i Soley y Marta Ferrusola—sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer, Marta, Mireia y Pere y las esposas de Oriol y Jordi, Anna Vidal y Mercè Gironès. El único hijo al que no se le atribuía ninguna conducta delictiva en aquel entonces era a Josep.

Sin embargo, en octubre del año 2015 toda la familia del expresidente se encontraba ya imputada en algo de los cuatro procedimientos judiciales en los que la Audiencia Nacional y dos juzgados de Barcelona seguían contra Jordi Pujol i Soley, su esposa y sus siete hijos.

Por otro lado, en diciembre de ese mismo año 2015 el juzgado de Barcelona que estaba encargado de investigar la fortuna oculta de la familia en el extranjero se inhibió en favor de la Audiencia Nacional para que esta asumiese (hasta ahora) la investigación del caso Pujol. También en diciembre, Josep y Pere Pujol Ferrusola acudían a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de imputados por un delito de blanqueo de capitales.

Finalmente en 2024, la Audiencia Nacional fijó entre los meses de noviembre de 2025 y abril de 2026 el juicio contra el expresidente catalán y sus hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas.

