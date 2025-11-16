Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a ocho días del juicio al clan en la Audiencia Nacional

El expresidente de la Generalidad Jordi Pujol ha ingresado en el hospital de la Sagrada Familia de Barcelona aquejado de una neumonía. La radio oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, ha sido la encargada de dar el parte. Pujol, de 95 años, está a las puertas de un juicio en la Audiencia Nacional cuya primera sesión se celebrará en ocho días, el 24 de noviembre.

Esta misma semana fue visitado por un forense para determinar si su estado de salud le permitía desplazarse a Madrid. Sus abogados, encabezados por el penalista Cristóbal Martell, habían presentado ante la Audiencia Nacional un informe sobre la salud del expresidente catalán que incluye "marcadores de alzhéimer en la sangre", una "severa alteración de la memoria verbal", un "deterioro cognitivo grave" y que confunde hechos y personas. Los documentos médicos indican además que padece un 75% de discapacidad asociada a patologías como discopatía, escoliosis, poliartropatía degenerativa y úlcera sacra por presión, causas todas ellas de dificultades graves en la marcha y el equilibrio.

La defensa solicita que en caso de no ser exonerado pueda seguir el juicio desde su domicilio, propuesta que vista la situación del anciano podría ser la que adoptase la Audiencia Nacional. Pujol está acusado de asociación ilícita y blanqueo de capitales y la fiscalía solicita una pena de nueve años de cárcel.

A sus hijos se les imputa, entre otros delitos, cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. Marta Ferrusola, la esposa del expresidente, fue diagnosticada de alzhéimer en 2018, exonerada en 2021 y falleció en 2024. En unos correos entre miembros de la familia se la designaba como "la madre superiora". En esas comunicaciones y para intentar no dejar rastro, los millones de euros se denominaban misales.

Ingreso preventivo

Fuentes del entorno familiar difunden que el expresidente ha sido ingresado de manera preventiva, porque así lo dictan los protocolos médicos, que el paciente evoluciona bien y que saldrá del hospital en unos pocos días salvo complicaciones.

¿Un expresidente catalán en el banquillo?

Obsesionados con la idea de impedir la estampa de un expresidente de la Generalidad en el banquillo, tantos los dirigentes de Junts como los de ERC se han dedicado a blanquear su figura y ensalzar las supuestas virtudes cívicas y políticas del creador de la "nació", el hombre que implantó el sistema lingüístico de discriminación del español y un sistema político dedicado enteramente a la "desespañolización" de Cataluña. Mientras tanto, su esposa y sus hijos amasaban una fortuna por medios ilícitos.

Fue presidente de la Generalidad desde 1980 hasta 2023, pero su poder se extendió hasta la época del Procés, cuando era consultado como oráculo por los líderes de la asonada. Su figura declinó sobremanera en 2014, cuando a raíz de la investigaciones sobre la fortuna y negocios de su primogénito confesó la existencia de una fortuna oculta en Andorra que atribuía en la carta a una herencia que su padre depositó fuera de España por si la familia se veía obligada a exiliarse.

La "nació" y el 3%

La confesión, dada a conocer el 25 de julio, día de Santiago, de aquel 2014 supuso un mazazo para el nacionalismo. Esa Cataluña corrupta del 3% estaba encarnada por alguien a quien se creía inmaculado entre otras razones por su tendencia a dar lecciones morales en cada intervención pública.

Pero pasó poco tiempo hasta que fue "absuelto" por sus adeptos y los medios públicos y subvencionados. La tesis del nacionalismo es que Pujol fue una víctima de las cloacas del Estado, una respuesta judicial al comienzo del "Procés" independentista.