Orriols ya empata con Puigdemont, según el CIS catalán

Junts y Aliança obtendrían entre 19 y 20 escaños en unas elecciones autonómicas que ganaría el PSC y en la que Vox adelantaría al PP.

(Barcelona)
La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols. | Europa Press

Descalabro de Junts per Catalunya (JxCat) en favor de Aliança Catalana, el partido independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. El partido de Carles Puigdemont perdería 15 diputados y pasaría de 35 a 20 mientras que Aliança Catalana pasaría de dos escaños a 20, empatada en el tercer puesto con Junts, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el CIS de la Generalidad.

El PSC volvería a ganar las elecciones con una horquilla de entre 38 y 40 escaños (42). La segunda fuerza sería ERC, que de 20 pasaría a una horquilla de 22-23. Junts y Aliança empataría con 19-20 y el cuarto partido sería Vox, que pasaría de los 11 actuales a los 13-14, adelantando al PP, que podría perder hasta tres diputados con una horquilla entre 12 y 13. Los comunes se mantendría en seis escaños y la CUP, que tiene cuatro, se movería en una horquilla de entre 3 y 4.

En el último barómetro del CEO ya se apuntaba a un crecimiento espectacular por parte de Aliança Catalana, que está protagonizando un proceso de implantación en todas las provincias catalanas para disputar la hegemonía separatista tanto a Junts como a ERC. Sin embargo, ERC logra mejorar sus expectativas electorales en Cataluña mientras Junts confirma sus peores augurios.

En el anterior barómetro, Aliança Catalana pasaba de 2 a 11 escaños mientras que la caída de Junts era de 35 a 30-28 escaños. PP y Vox empataban a 14 escaños porque los primeros perdían uno y los segundos ganaban dos.

Tendencias en las generales

En el caso de las elecciones generales, el PSC volvería a ser la primera fuerza, con entre 19-20 diputados (19). ERC sería el segundo partido más votado, con entre 9 y 10 escaños, tres más que en la actualidad. Junts pasaría de 7 a 5-6, pero hay que tener en cuenta que en la encuesta sobre las generales no se incluye a Aliança Catalana, cuya líder dice que su partido no se presentará a las elecciones "españolas". El PP estaría entre 6-5 (6) diputados. Vox subiría de dos a 5-6. El último partido sería Sumar, que pasaría de 7 a 3.

La encuesta se realizó entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre y consta de 2.000 entrevistas.

