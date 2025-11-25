Aznar avisa: "Esto no va ir a menos, va ir a más. El Gobierno va a llevar a la sociedad a una confrontación máxima"

El que fue presidente del Gobierno entre 1996 y 2004 ha publicado un nuevo libro Orden y libertad. Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal (Espasa, 2025) y lo ha presentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. José María Aznar aborda la crisis de las democracias occidentales con problemas como el populismo o la inmigración descontrolada. Aznar ha comentado también la baja calidad democrática de España con la colonización de las instituciones por el PSOE y sus socios.

José María Aznar ha señalado que "estamos en un momento que merece la pena hacer el esfuerzo intentar comprender de comprender lo que pasa y supuesto que comprendas algo, intentar explicarlo porque es difícil encontrarse un momento en la historia como este en el que vivimos un cambio de era. El libro es Orden y Libertad porque vivimos en un mundo desordenado, porque los viejos órdenes del mundo ya no existen y todavía los nuevos no han nacido y porque la libertad no es causa sino consecuencia del orden y, por lo tanto, habiendo desorden la libertad está muy amenazada". "Las crisis políticas derivadas de la amenaza autocrática, de la extension del populismo y las consecuencias una revolución tecnológica que amenaza la existencia del ser humano bien merece una reflexión", ha apuntado.

Sobre una de las causas de la crisis de occidente, la inmigración ilegal descontrolada, el expresidente del Gobierno cree que "hay dos fenómenos que hay que estudiar muy detenidamente: uno es el demográfico y otro la cuestión migratoria". Aznar ha dicho que "la cuestión migratoria no es sustitutoria de la demográfica, puede ser paliativa".

Ha vaticinado que "a partir del año 2050 el mundo va a vivir con menos población global por primera vez desde la peste negra. Es un fenómeno nuevo la humanidad está pensada para crecer no para decrecer, pero la inmigración no sustituye a esa crisis demográfica". "Nosotros en España no teníamos un grave problema migratorio porque nuestra principal migración en términos generales era hispanoamericana. Es una inmigración que no plantea sustanciales problemas de integración por razones históricas, culturales y religiosas", ha explicado. Sin embargo, ha indicado que "hay otras que sí provocan mas problemas como la islámica porque tiende a no integrases. Quiere que la sociedad a la que va reconozca sus leyes. Esa es la diferencia de aceptar una sociedad plural a una multicultural. Soy partidario de una sociedad plural", ha explicado.

