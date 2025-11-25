Aznar: "Vox no es un pilar constitucional, quiere derruir al PP y cambiar el sistema"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha declarado este martes en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que "el PP es el único partido constitucional que existe en España" y que Vox "está fuera del sistema".

Aznar, que ha presentado en esRadio su libro Orden y libertad (La Esfera de los Libros, 2025), ha defendido que el partido que lideró es la única formación constitucional que queda "a día de hoy": "Yo, como ciudadano español, apoyaré al único partido constitucional que existe en España. El PP tiene la obligación, desde sus principios reconocibles, de afrontar los problemas que tenemos hoy, que no son pocos".

El exjefe del Ejecutivo ha subrayado que "la salida que tiene a esta situación son las elecciones": "O hay moción de censura, que no cabe, hay que esperar a que haya elecciones. Eso no significa no hacer nada. Significa explicar las cosas, pedir la colaboración de la gente, apelar a su responsabilidad…, pero hay que esperar a que haya elecciones".

El muro de Vox

Por otro lado, según el expresidente del Gobierno, "Vox quiere un cambio de sistema y del sistema constitucional. Está fuera del sistema". "No es un pilar constitucional, en este momento, en la política española. Tiene un interés, que es el de derruir al PP, sustituir al PP, y tiene otro interés, que es el de cambiar el sistema", ha añadido.

Aznar ha recordado "la teoría del muro" expuesta por Sánchez en su discurso de investidura: "El muro, ¿para qué? Para excluir a la mitad de España. Si uno escucha a los otros populistas de derechas, ellos no critican que exista el muro, ellos quieren que exista el muro también para excluir también a la otra mitad de España. Mi posición es que no haya muro".

El expresidente no quiere que haya muro entre españoles" y, por ello, "ante unas elecciones existencialmente decisivas para España", apela a "una mayoría ciudadana de españoles" que sólo puede congregarse en torno al PP: "Solamente la puede hacer apelando a la responsabilidad ciudadana. Ese es el elemento fundamental. Yo no quiero que gane un populismo de derecha para que pinte el muro que quiera para excluir a otra parte de España".

El voto joven

Sobre el voto joven que está recabando el partido que lidera Santiago Abascal, Aznar ha criticado que las sociedades modernas europeas estén construyendo "sociedades contra los jóvenes, no a favor de los jóvenes". Según el expresidente, "los jóvenes deben darse cuenta de eso y pensar cómo van a participar la sociedad que viene". Eso pasa por "no apoyar aquello que les excluye, sino lo contrario": "Los jóvenes que quieren oportunidades no deberían alimentar la intervención del Estado en la economía, sino defender la competencia en las empresas. Los jóvenes que quieren aspirar a tener algo deberían defender el derecho de propiedad como elemento fundamental de una sociedad libre, no todo lo contrario".