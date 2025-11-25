El 'Govern' de Illa copia al gobierno vasco e informará de la nacionalidad de los delincuentes

Se derrumba un tabú. La Generalidad de Cataluña, igual que el gobierno vasco, informará de la nacionalidad de los detenidos. Así lo ha anunciado el director general de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. De este modo, la nacionalidad de los delincuentes, que hasta ahora se guardaba celosamente, constará en el balance de criminalidad anual que se publicará a principios de 2026. Trapero, que dirigió los Mossos durante el golpe de Estado separatista, explicó que la nacionalidad de los detenidos se introducirá en los datos como una variable más, pero que pesarán más otras como la renta disponible, el nivel educativo o el lugar de residencia.

El anuncio se produce días después de que la policía vasca, la Ertzaintza, diera cuenta de la nacionalidad de los detenidos, un dato que revelaba que más del 60% son extranjeros con mayor peso de los procedentes del área geográfica del Magreb.

En el caso de Cataluña también hay datos disponibles, ya que se facilitan a través de las respuestas a las preguntas que realiza el PP en el parlamento catalán.

Así, es conocido que de los casi 47.000 detenidos en Cataluña el año pasado, 16.214 eran españoles y el resto, más del 65%, extranjeros. Por nacionalidades, los marroquíes encabezan el listado (9.495) y les siguen los argelinos (3.805).

Sin embargo, Trapero considera que la publicación de los datos de manera oficial servirá para desmentir la vinculación entre delincuencia e inmigración y que "el concepto extranjero dice poco". Se manifestó en la línea de su jefa y consejera de Interior, Núria Parlon, que pretende que la publicación de la nacionalidad de los delincuentes servirá para "combatir los bulos" y las "asociaciones perversas".

El trascendido sobre los nuevos criterios a la hora de presentar los datos de criminalidad coincide con el auge en las encuestas de Aliança Catalana y Vox, dos partidos con tesis manifiestamente contrarias a la inmigración ilegal y partidarios de las restricciones de entrada y las deportaciones.

Encuesta del CIS catalán

Este lunes el CIS catalán (Centre d'Estudis d'Opinió CEO) daba cuenta en el barómetro político del tercer trimestre que el partido de Sílvia Orriols ya empataba en escaños con el de Puigdemont, en una horquilla ambos de 19-20 diputados, compartiendo el tercer puesto por detrás del PSC (38-40) y ERC (22-23).

En cuanto a Vox, el partido de Abascal superaba al PP al pasar de 11 a 13-14 escaños mientras que los de Núñez Feijóo pasaría de 15 a 12-13 diputados.