Estupor en el TC: "A Sánchez le falta decir ¿el Constitucional de quién depende? para indultar a García Ortiz"

Las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instando al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido a corregir la sentencia que condena al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz han causado un gran estupor en el propio Tribunal de Garantías. García Ortiz presentó su renuncia ante el ministro de Justicia Félix Bolaños y el Ejecutivo socialista proponía este martes a la fiscal Teresa Peramato como su sustituta al frente de la Fiscalía General.

El Supremo condenaba la semana pasada a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Por su parte, Pedro Sánchez aseguraba este domingo que el Ejecutivo "respeta las sentencias del Tribunal Supremo" sobre el fiscal general del Estado, pero manifestaba su "discrepancia" con la "orientación" del fallo. Además, al ser preguntado por la posibilidad de concederle un indulto, señalaba que "ahora mismo no tiene sentido" pero hay "otras instancias jurisdiccionales" que pueden pronunciarse una vez se conozca la sentencia, en referencia al Tribunal Constitucional.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el Tribunal Constitucional tras la condena del Supremo al fiscal general del Estado son inaceptables y un escándalo. Sólo le ha faltado hacer una versión con el Tribunal Constitucional de su célebre frase ‘¿la Fiscalía de quién depende? Pues ya está’".

"Sánchez concibe el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido como un organismo o un apéndice más dependiente del Gobierno que puede manejar a su antojo para modificar las sentencias del Supremo que no le agradan", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "García Ortiz deberá agotar todas las instancias ante el Supremo antes de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En primer lugar, tendrá que solicitar un incidente de nulidad de sentencia ante el Alto Tribunal. Si los magistrados del Supremo lo rechazan, podrá presentar el recurso ante el TC. Si García Ortiz es expulsado de la Carrera fiscal, podría solicitar como medida cautelar mantenerse su condición de fiscal".

"Si no fuera expulsado del Ministerio Público, en principio García Ortiz no tendría posibilidad de solicitar medida cautelar alguna sobre el fallo que le condena a dos años de inhabilitación, porque ello supondría un fallo anticipado sobre el recurso de amparo que no cabe en la jurisprudencia del Constitucional. No obstante, cabe destacar que Conde-Pumpido ya ha modificado la jurisprudencia del Tribunal de garantías para favorecer los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez", concluyen.

La defensa de Sánchez de García Ortiz

En sus declaraciones de este fin de semana, Pedro Sánchez afirmaba esto sobre el caso del fiscal general del Estado: "Creo en la inocencia del fiscal general. Nosotros lamentamos este fallo. En una sociedad democrática como la que vive España desde luego podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia". Según Sánchez, "hay otras instancias jurisdiccionales" en las que a su juicio "se tendrán que dirimir algunos aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia que a lo mejor puedan ser controvertidos", ha indicado, en referencia velada al Constitucional y posteriormente a la Justicia europea. Sin embargo considera que plantear la posibilidad de un indulto "ahora mismo no tiene sentido".

Además, Sánchez cargaba contra el Partido Popular, recordando las palabras del entonces senador del PP, Ignacio Cosidó, que en el año 2018 dijo que podrían ejercer el control sobre el TS. "A mí no me habrán escuchado nunca decir, como han dicho otros partidos políticos, que vamos a controlar la Sala Segunda, que es la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por la puerta de atrás. Por el contrario, asegura que su Gobierno ha sido siempre respetuoso con la independencia judicial y con las sentencias del Supremo, "como no puede ser de otra manera", apunta.

