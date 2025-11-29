Los mensajes que ha ido dejando José Luis Ábalos antes de su ingreso en prisión dejan entrever que el exministro quiere presentar batalla al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. Es por ello que arremete también contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por "despreciarlo" y actuar como si fuera "un diputado de segunda". Así las cosas, Ábalos denuncia que Armengol está incumpliendo el artículo 14.1 del Reglamento, que obliga a advertir a la autoridad judicial de la necesidad de remitir todos los autos que afecten a un diputado. Según apunta (en una charla con el diario El Mundo), el juez no ha enviado a la Cámara los tres autos relativos a su causa y Armengol no ha exigido su entrega.

En un escrito remitido a la Mesa del Congreso, el exdiputado (al menos de manera provisional) sostiene que la presidenta está "prevaricando" al no exigir al Tribunal Supremo el envío de resoluciones, y afirma que su reclamación no es personal, sino en defensa de la inmunidad parlamentaria. En este punto, recuerda que esta garantiza la independencia del poder legislativo frente a injerencias judiciales, y acusa a Armengol de no proteger al Congreso ni cumplir sus obligaciones en el marco del suplicatorio.

El enfrentamiento se produce mientras persisten las sombras sobre la gestión de Armengol en el Gobierno balear durante la pandemia. Su Ejecutivo pagó 3,7 millones de euros a la trama vinculada a Koldo García pese a que los técnicos alertaron de la mala calidad del material sanitario. La Guardia Civil concluyó que la adjudicación fue ilegal y predeterminada, y que el expediente se fabricó a posteriori. Además, el Ejecutivo de la expresidenta de las Islas intentó sufragar la compra con fondos europeos falseando un formulario sobre la calidad del material, y llegó a emitir un certificado de idoneidad para dicha empresa dos meses después de considerarlo inservible.

Aunque Armengol se declara víctima de la trama, la UCO ha interceptado mensajes que muestran su contacto directo con Koldo García, a quien facilitó el teléfono de su consejera de Sanidad para gestionar contratos.