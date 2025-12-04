Sánchez recibe con honores militares a Aziz Ajanouch y firma 14 acuerdos con Marruecos

España y Marruecos han firmado catorce acuerdos bilaterales y una declaración conjunta de más de un centenar de puntos, aunque sin abordar en profundidad aspectos cruciales de la relación entre ambos países, después de la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo, el jefe del Gobierno de Marruecos Aziz Ajanouch, celebrada este jueves en la Moncloa, con quien ha abordado el excelente estado de las relaciones bilaterales. El presidente del Gobierno ha subrayado que los fuertes vínculos humanos que unen a España y Marruecos son un ejemplo de cómo la cooperación se traduce en prosperidad compartida.

En el encuentro también han participado media docena de ministros de cada país y ha culminado sin rueda de prensa ni declaración ante los medios. Ambos países han acordado por escrito seguir reforzando lazos y "ensanchar aún más los horizontes de su sólida y fecunda relación bilateral".

Junto a Sánchez, han participado en la RAN la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; Transportes, Óscar Puente; Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Digitalización

En materia de digitalización, ambos gobiernos han firmado varios memorandos de entendimiento (MOU), uno para reforzar la digitalización de la administración tributaria, otro para el envío y recepción de solicitudes de cooperación por medios electrónicos así como la prórroga del acuerdo sobre protección social y Seguridad Social.

En este sentido han destacado que la comunidad marroquí es la más numerosa entre las extranjeras en España y la principal cotizante a la Seguridad Social, con 335.000 personas.

También se ha firmado otro memorando sobre patrimonio documental y una declaración de intenciones para cooperar en el intercambio de información y conocimientos técnicos sobre producción digital de textos legislativos y reglamentarios y su difusión electrónica.

Cooperación en materia educativa

Respecto a la cooperación en materia educativa, España y Marruecos han sellado un nuevo acuerdo administrativo que afecta a los centros de titularidad española en Marruecos y a las "condiciones y selección" del profesorado.

También incluye uno sobre cooperación deportiva con acciones conjuntas de formación y sobre protección al deportista.

Mundial de Fútbol

Ambos países han revisado los avances en la organización del Mundial de Fútbol del año 2030 y han coincidido en que se trata de un evento que supera al ámbito deportivo y supone una oportunidad para consolidar los lazos entre ambos continentes y aumentar la inversión y el comercio.

Las dos partes se han comprometido además a garantizar la seguridad y la protección de las delegaciones, los deportistas y el público, en el Mundial y también en la próxima Copa Africana de Naciones.

Discursos de odio y xenófobos en redes sociales

Por otro lado, han incorporado un acuerdo sobre prevención y respuesta ante la proliferación de "discursos de odio" y "xenófobos" en redes sociales con el objetivo compartido de promover la convivencia entre las sociedades marroquí y española, mediante la cooperación institucional, la sensibilización pública y el trabajo conjunto para atajar la desinformación.

Diplomacia feminista

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación también ha firmado MOU en materia de diplomacia feminista, para promover la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en la acción exterior, así como en el ámbito de intercambio de jóvenes diplomáticos para desarrollar programas de movilidad formativa y de cooperación entre Escuelas Diplomáticas.

Pesca

En materia de pesca, han sellado un acuerdo de apoyo a la pesca marítima y la acuicultura y en contra de la pesca ilegal y respaldan la agricultura sostenible, la gestión del agua y el desarrollo rural.

Estudios sísmicos en el Estrecho de Gibraltar

Finalmente, han acordado impulsar la cooperación científica para estudiar la actividad sísmica y la geodinámica en la zona del Estrecho de Gibraltar, área de interés común para los dos países que se sitúa en la zona de colisión de las placas tectónicas de Eurasia y África. De este modo pretenden mejorar el conocimiento común sobre terremotos y posibles tsunamis a través del intercambio de información científica y la coordinación en el despliegue de redes de observación.