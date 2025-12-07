Anticorrupción espera que Ábalos o Koldo muevan ficha en los tribunales para investigar el rescate de Air Europa

La Fiscalía Anticorrupción espera que el exministro de Transportes José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García muevan ficha en los tribunales para que se pueda investigar el rescate millonario del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Air Europa.

El rescate de más de 475 millones de euros del Ejecutivo a Air Europa comenzó a investigarlo el titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, y llegó a solicitar un informe al respecto a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la investigación hasta que aparecieran nuevos indicios delictivos. Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recibió un informe de la UCO sobre la Trama Koldo que salpicaba al rescate de Air Europa. Al afectar a Ábalos y estar aforado, remitió el informe al magistrado de Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que no apreció por el momento indicios suficientes para investigar estos hechos.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "Ábalos, su hijo y Koldo tendrían que presentar una denuncia o querella con las pruebas y con la información que dispongan sobre el rescate de Air Europa. Hasta el momento, se han limitado a lanzar acusaciones en medios de comunicación sin concretar, ni declararlo en sede judicial".

"En la actualidad, el rescate de Air Europa no se encuentra en la órbita de la Fiscalía Anticorrupción. No existe una investigación en curso, ya que las diligencias que acordó en su día el juez Peinado eran investigadas por la Fiscalía de Madrid", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "las acusaciones de Ábalos, su hijo y Koldo en los medios de comunicación no tienen validez a nivel judicial, si no las concretan y lo declaran ante un juez".

Recordamos que el primer encuentro documentado entre Begoña Gómez, Javier Hidalgo (CEO de Globalia) y Víctor de Aldama tuvo lugar en septiembre de 2019, durante la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en San Petersburgo (Rusia). Según Aldama, en esa reunión privada (donde Gómez pidió a sus escoltas que se retiraran), se discutieron temas relacionados con Wakalua (filial de Globalia enfocada en innovación turística) y posibles apoyos para proyectos de Gómez, como el Africa Center del IE Africa Center que dirigía. Posteriormente, hubo al menos dos visitas más de la propia Gómez a las oficinas de Globalia en julio de 2020, en pleno proceso de rescate, con participación también de Aldama.

Además, la UCO intervino varios mensajes que apuntan a la participación activa de la esposa de presidente del Gobierno en el rescate de la compañía. En septiembre de 2020, Aldama informó a Koldo García (asesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes) vía WhatsApp d elo siguiente: "Hidalgo está jodido, muy jodido el tema, este se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña". A su vez, Globalia (a través de su filial Wakalua) patrocinó con 40.000 euros el Africa Center dirigido por Gómez.

Las declaraciones de Ábalos, su hijo y Koldo

En distintas entrevistas ofrecidas en los últimos días, José Luis Ábalos ha señalado la presión que ejercieron los Hidalgo, propietarios de Air Europa, sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que aprobase el rescate millonario de la compañía: "Recurrieron a quien hiciese falta". Sobre el rescate de la aerolínea, su hijo Víctor Ábalos señalaba en otra entrevista a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por presionar con el rescate de la también aerolínea Plus Ultra.

Por su parte, Koldo García acusaba también ante los medios a la aerolínea de los Hidalgo de ofrecer a la esposa de Sánchez una comisión de un millón de euros por sus gestiones.

