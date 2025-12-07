María Guardiola, a uno o dos escaños de la absoluta, superaría ampliamente la suma de toda la izquierda

La presidenta de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, que se vio forzada a adelantar elecciones en la comunidad autónoma al 21 de diciembre ante el bloqueo político de Vox y el PSOE y la negativa a aprobar los presupuestos regionales, estaría a tan solo uno o dos escaños de obtener la ansiada mayoría absoluta a tenor de la encuesta de SocioMétrica para El Español. Guardiola, con el 43% de los votos, obtendría entre 30 y 32 diputados, rozando los 33 que otorgan la mayoría absoluta.

Vox, que está realizando una campaña muy agresiva contra Guardiola liderada por su presidente nacional, Santiago Abascal, mejoraría sus resultados según la encuesta de SocioMétrica, al pasar del 8,4% al 12,3% en intención de voto y de cinco a entre siete y nueve diputados.

En cuanto al PSOE, la encuesta de El Español augura un desastre sin paliativos para el candidato procesado en un juzgado de Badajoz junto al hermano de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Gallardo. De celebrarse hoy elecciones perdería ocho puntos de intención de voto respecto a los anteriores comicios de 2023 y obtendría entre 21 y 22 escaños —se dejaría hasta 7 diputados respecto a los 28 que tiene en la actualidad en el Parlamento extremeño—, con el 29,4% de intención de voto.

Podemos, que se presenta el 21-D junto a IU bajo la marca Unidas por Extremadura, y en ausencia de candidatura de Sumar, podría mejorar levemente su resultado en la región, aprovechando el desastre socialista. Según el sondeo de SocioMétrica, Podemos-IU podría obtener entre 4 y 5 escaños y el 7,9%, frente a los 4 escaños y el 6,1% de hace dos años.

No obstante, los resultados de María Guardiola (30-31 diputados) superarían ampliamente los 26 diputados que sumarían PSOE y Podemos-IU, aunque no obtuviese la mayoría absoluta.

El sondeo incluye una novedad, y es la posibilidad de que la coalición regionalista Juntos por Extremadura-Levanta —que ha incorporado a antiguos dirigentes de Ciudadanos— podría obtener un escaño por Badajoz que eventualmente sería decisivo si la popular Guardiola se queda a un solo diputado de la mayoría absoluta.