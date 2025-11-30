Debacle socialista en Extremadura: el PP aventaja en diez puntos al PSOE de Gallardo

El hundimiento socialista en Extremadura es imparable, o al menos esa es la tendencia que nos marcan las encuestas. Hasta el CIS de Tezanos vaticina la debacle del PSOE.

El último sondeo, de Sigma Dos publicado por el diario El Mundo, otorga el 42,4% de la estimación de voto para el PP de María José Guardiola, aventajando en casi diez puntos al PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que se quedaría con el 32,5%. Sin embargo, la brecha entre ambos partidos, hoy insalvable, no garantiza la mayoría absoluta para Guardiola. El ascenso de Vox —que podría pasar de cinco a ocho o nueve escaños— vuelve a situar a la formación de Santiago Abascal como pieza clave para la gobernabilidad. Aún es pronto, pero parece complicado que la candidata popular (con una horquilla actual de 29-30 escaños) pueda alcanzar los 33 necesarios para no depender de Vox, liderados en la región por Óscar Fernández.

Los problemas de Gallardo

Si bien es cierto que el contexto nacional no ayuda a las posibilidades del candidato del PSOE en la próxima cita electoral, no lo es menos que tampoco colabora el hecho de que él esté procesado en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, David Sánchez Pérez Castejón. Tanto Gallardo como el hermano del presidente Pedro Sánchez están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y se sentarán en el banquillo del 9 al 14 de febrero. Esta es una de las patas que podrían explicar el fatal pronóstico de las encuestas para el PSOE. Pero hay más. La tensión también ha sido notoria tras la polémica votación en el Congreso sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz, que aporta más del 5% del PIB extremeño y miles de empleos en la región.

Los diputados del PSOE de Extremadura apoyaron la iniciativa para su cierre progresivo, una decisión que ha generado malestar en comarcas directamente afectadas. El dato del sondeo en este sentido es revelador: el 84,9% de los extremeños cree que la decisión sobre Almaraz responde a criterios políticos, un diagnóstico compartido incluso por el 80% de los votantes socialistas.

Vuelco histórico

La suma del centroderecha (PP y Vox) alcanza ya el 55,4% del voto estimado, mientras que la izquierda suma apenas un 40,4%, reflejando un cambio sociopolítico comparable al ocurrido en Andalucía. Unidas por Extremadura es el único partido progresista que mejora expectativas y podría alcanzar cinco diputados. En valoración de líderes, María José Guardiola es la única que aprueba. Gallardo cae al 2,9, su nota más baja desde que es candidato.

El 21 de diciembre no solo se decidirá un nuevo gobierno autonómico: se pondrá a prueba la capacidad del PSOE para resistir en un territorio que fue suyo durante casi cuatro décadas.