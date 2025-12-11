La operación Leire continúa: la UCO registra Plus Ultra y Forestalia por su vinculación con Servinabar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la operación Leire Díez.

Esta es una pieza secreta que se investiga en la Audiencia Nacional y por la que este jueves ha sido detenido Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Esta tercera detención ha sido sumada a la de Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que se han dado este miércoles. La operación investiga el supuesto amaño de adjudicaciones públicas en la SEPI, en la queMaría Jesús Montero puso a Fernández al frente al ser nombrada ministra de Hacienda en 2018.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, los registros se han dado en Madrid, Sevilla y Zaragoza en sedes de empresas que tenían tratos con Servinabar, empresa con la que Cerdán y Antxon Alonso cobraban supuestas mordidas a cambio del amaño de obra pública en obras dependientes del Ministerio de Transportes. Entre estas sedes, se encuentran las de Plus Ultra y Forestalia.

Ambas son empresas relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez. Plus Ultra es la aerolínea venezolana cuyo rescate durante la pandemia –al igual que el de Air Europa— fue investigado judicialmente. También es preciso recordar que los 53 millones de euros de ayuda a la aerolínea fueron pagados por la SEPI. Este registro ha quedado a cargo de la Policía Nacional. Por su parte, Forestalia está vinculada a la familia de la secretaria de Estado socialista Susana Sumelzo, una persona del círculo cercano de Sánchez. Sumelzo fue diputada por Zaragoza, donde se encuentra la sede de Forestalia.

Se espera que los tres detenidos en el marco de la operación: Alonso, Díez y Fernández, pasen a disposición judicial este sábado. Hasta entonces, no cabría esperar detenciones en esta fase de las diligencias del Instituto Armado.

Estas detenciones, al igual que los registros, han sido ordenadas por la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña. No se conocía esta operación hasta que trascendió la detención de Díez, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. En ella, también participa la Fiscalía Anticorrupción.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com