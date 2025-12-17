Demoledor testimonio de la madre de una víctima contra Besteiro: "Se quedó tal cual"

El escándalo de acoso sexual en el seno del PSOE gallego se acrecienta con el testimonio de la madre de una víctima. La mujer, una lucense que conocía a José Ramón Besteiro desde hace años, reveló en el programa Código 10 de Cuatro el caso de acoso que sufrió su hija por parte del expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé y cómo la cúpula del partido en Galicia lo supo y no hizo nada.

Según el relato de la madre, su hija, de 30 años, sufrió el acoso continuado de Tomé, que le habría dicho que "no le hacía falta estudiar" para sacar una oposición porque "entraría si a él le salía de los huevos". Tomé le dijo que para ello debía "tener algo a cambio" y ante la negativa de la hija continuó un "acoso físico y psicológico" continuado, con propuestas de subir a su despacho.

La madre de la presunta víctima de acoso sexual de José Tomé desvela los detalles: "Tomé le dijo que si quería una plaza, tenía que acostarse con él". 🔴 #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HPvxA pic.twitter.com/fIWMaH5H7d — Código 10 (@Codigo10tv) December 16, 2025

Ante la situación, que se produjo el pasado mes de septiembre, la madre decidió dirigirse directamente a Besteiro el 7 de octubre aprovechando que lo conocía. El programa mostró los mensajes de Whatsapp: "Necesito hablar contigo urgente. Por favor, llámame". Tras varios días y mensajes similares, Besteiro accedió y la mujer le contó el caso de su hija. Según su testimonio, el dirigente gallego respondió: "¿Y qué quieres que haga yo?". Ella le dijo que lo que tenía que hacer lo tenía que saber él y "se quedó tal cual".

Besteiro finalmente le dijo "pues habla con Lara y con Pili". Aludía a Lara Méndez, secretaria de Organización del PSOE en Galicia, y Pilar García, secretaria de Organización del PSOE en Lugo. Según la mujer, Lara le dijo "no puedo creerlo" en la sede del partido. "Hablo con José Ramón y ya te contaré", afirmó. La madre afirma que "nunca más" le volvió a escribir ni a llamar.

En cuanto a García, afirma que la estuvo esquivando todo el mes de octubre y cuando por fin se vieron le manifestó que entendía que estuviera "así de enfadada. A mí nunca me ha pasado nada". "Me estaba vendiendo la moto porque ella ya conocía el tema de las demás mujeres (en alusión al resto de acosadas por Tomé)", dice la mujer que, revela que en un segundo encuentro, García le contó que había hablado con Tomé, que éste lo negaba todo y que "ella no podía hacer nada porque era la palabra de mi hija contra la de Tomé".

En el programa, la madre sostuvo que la dirección del PSOE en Galicia ya sabía "desde hace más de un año" de las víctimas de Tomé y que la suya fue la última. El propio Besteiro, asediado por los escándalos, admitió hace unos días que supo de los hechos en el mes de octubre. Ahora trasciende cuál fue su respuesta.