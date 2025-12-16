La insinuación de Marlaska: "Los puteros del PP están en el armario"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido de los casos de acoso sexual que afectan al PSOE atacando al Partido Popular. "Hablan de nuestros puteros, nuestros machistas... Están siempre fuera porque no lo permitimos. ¿Saben dónde están sus puteros, sus machistas y todos sus colectivos? En el armario, que es donde a ustedes les gusta estar, ocultarse y disfrutar", ha dicho el titular de Interior.

El continuo goteo de casos de abuso sexual parece no afectar al PSOE de puertas para afuera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance anual de este lunes ha echado balones fuera justificando que "ser feminista no te hace infalible" y llamando "Torquemadas" a quienes critican la oleada de abusos sexuales en el PSOE. Además, ha culpado de los problemas de su partido al "machismo estructural" y ha presumido de que el PSOE cuenta con "un protocolo que da cobertura y protege" a las denunciantes de abusos "y resuelve de forma rápida" los casos denunciados a pesar de haber actuado cinco meses después de que se hicieron públicas las denuncias.

Y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha limitado a afirmar que se siente muy "orgullosa" de las mujeres socialistas que han utilizado los canales internos del partido para denunciar a sus presuntos acosadores. Aunque también ha criticado al PP acusándolo de ser un "palmero" de Vox, formación que ha definido como "un partido negacionista que lo único que quiere es que retrocedamos a momentos de la dictadura franquista en materia de igualdad".