El Supremo envía la sentencia contra García Ortiz a la Inspección Fiscal para que estudie su expulsión

El Tribunal Supremo, que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, ha enviado la sentencia a la Inspección Fiscal para que esta estudie su posible expulsión del Ministerio Público.

"Líbrese copia de la presente resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, junto con testimonio de la Sentencia, a los efectos oportunos". Así se desprende del auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, el auto del Supremo también especifica que se proceda "a la ejecución de la sentencia dictada en la presente causa especial, quedando registrada en el libro correspondiente con el núm. 2/2025, incoando la presente ejecutoria, dando cuenta al Ministerio Fiscal y demás partes personadas".

Además el documento también recuerda el requerimiento del pago de una multa por valor de 7.200 euros de García Ortiz, así como la el pago de 10.000 euros al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Condena a García Ortiz

La Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó por mayoría de sus miembros a Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. No obstante, a resolución incorporó también los dos votos particulares de las magistradas izquierdistas Ana María Ferrer y Susana Polo.

El fallo señalaba que se condenaba al fiscal general del Estado a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y la inhabilitación para ejercer su cargo por un plazo de dos años.

De igual manera, la sentencia del Supremo rechazó la supuesta vulneración de derechos fundamentales de García Ortiz, que le abriría las puertas del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido.

La defensa del fiscal condenado denunció que a lo largo de la instrucción se habría vulnerado su derecho a ser informado de la acusación, sin embargo la sentencia precisó que "ha gozado de conocimiento suficiente, claro en lo esencial y oportuno de los hechos imputados y de la calificación jurídica de los mismos, desde una fase muy temprana del procedimiento y con plena posibilidad de organizar su defensa a lo largo de la instrucción y del juicio oral".

