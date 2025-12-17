La UPF impulsa una recogida de firmas para que el Gobierno indulte a García Ortiz: "No es un privilegio"

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha impulsado una recogida de firmas para que la ciudadanía haga presión hacia el Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de que este indulte al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

García Ortiz ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y una multa de doce meses por haber cometido un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, rival política de Sánchez. La UPF es la asociación a la que pertenecían tanto García Ortiz como la nueva fiscal general, Teresa Peramato.

"Este indulto no es un privilegio; es una necesidad democrática", aseguran desde el escrito apoyado por la asociación, que ha habilitado una petición en change.org para que se sume cualquier persona a la causa a favor de García Ortiz. Para los fiscales de la UPF, un indulto que inhabilite la condena a García Ortiz "es un acto de respeto a las instituciones y de confianza en España": "Lo pedimos como ciudadanos, juristas, profesionales, trabajadores, estudiantes, como personas que creen en la justicia, pero también en la humanidad".

En este sentido, aseguran que conceder la medida de gracia para con el exfiscal general "es un asunto de justicia" y un acto "ajeno a cualquier asunto ideológico o político". Así, intentan influenciar en el Ejecutivo aseverando que un indulto "no anula la sentencia" por lo que, a su juicio, no cuestiona la decisión del Alto Tribunal.

De esta forma, la asociación de fiscales izquierdistas se apoya en los votos particulares de dos de los siete jueces que han juzgado a García Ortiz. El citado voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo aseguraba que la sentencia mayoritaria "no es más que una mera sospecha, que se decanta, entre las varias opciones igualmente posibles, por la más perjudicial para el Sr. García Ortiz, y además la más artificiosa". Este voto de 54 páginas de extensión se apoyaba mayoritariamente en las declaraciones de los periodistas, mientras que la condena mayoritaria se apoyaba más en las declaraciones de otros implicados, como la fiscal Almudena Lastra.

Olvidan que fue el primero en filtrar datos

La lista de firmas realizada por la asociación española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos e impulsada por la UPF asegura en su texto explicativo que "el fiscal general fue condenado por hechos relacionados con la emisión de una nota informativa destinada a frenar un bulo que afectaba directamente al funcionamiento de una institución constitucional".

El hecho de que fue condenado por la nota de prensa es cierto, pero la explicación olvida que García Ortiz también fue condenado por ser la primera persona que filtró la información sobre el estado de la negociación de González Amador con Fiscalía en primer lugar. Algo que, además, confirmó con la emisión de la nota de prensa. "Hablamos de una actuación institucional en defensa del interés general", subraya la petición apoyada por la asociación izquierdista.

"La UPF defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros. Por eso respaldamos el llamamiento de la AEDIDH al indulto. Gracias por dar este paso", publicaba la cuenta oficial de la UPF en la red social X antes de apelar directamente a los ciudadanos: "Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa". Mientras que el tuit ha alcanzado los 60.000 impactos en cuatro horas, la petición de indulto tan solo ha sido firmada por algo más de 1.200 personas.