Bono asiste a la reapertura de un hotel de lujo de Globalia en R. Dominicana junto a Hidalgo: "Pepe, enhorabuena"

La empresa Globalia de los Hidalgo celebró el pasado miércoles 10 de diciembre la reapertura de su hotel en Santo Domingo, República Dominicana, antes conocido como como Be Live Experience Hamaca y ahora rebautizado como Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino. Todo ello, después de someterse a una reforma integral por valor de 48 millones de euros. A esta celebración acudió el exministro de Defensa de España y expresidente del Congreso, el socialista José Bono.

En un vídeo publicado por el diario preferente, especializado en noticias del sector del turismo, se puede ver a Bono acompañando al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y al ministro de Turismo del país, David Collado. Bono aparece en el vídeo con una camisa azul que le distingue del resto de los asistentes al acto.

En las imágenes se aprecia cómo el exministro español se acerca por detrás a Juan José Hidalgo, presidente del holding empresarial español Globalia que opera compañías aéreas como Air Europa y dirige hoteles como Be Live Hoteles, y con una palmada en la espalda le da un mensaje de apoyo: "Pepe, enhorabuena". De igual manera, también estuvieron presentes en el acto su hija, María José Hidalgo, y su hijo, Javier Hidalgo.

Este último reconoció en noviembre de 2024 en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que su grupo empresarial poseía "35 hoteles" cuando el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Air Europa en el año 2020, tal y como se publicó en Libertad Digital.

El ministro de Turismo dominicano también elogió al dueño de Globalia en su cuenta de Tik Tok: "Este logro también refleja el trabajo constante de Juan José ‘Pepe’ Hidalgo, empresario que ha contribuido por décadas al crecimiento del turismo y que hoy se ha concretado uno de sus grandes esfuerzos en el país".

Los lujos del hotel

El hotel se define en su página web como "un legado renacido para los viajeros modernos" y presume de contar con "una bahía turquesa privada, 85% de habitaciones con vista al mar, restaurantes excepcionales, un restaurante asiático en la azotea, tres piscinas, un relajante spa y un casino abierto las 24 horas".

Por otro lado, el resort define sus habitaciones como un espacio "que te recuerda que estás en el paraíso". Y añade: "En nuestras habitaciones y suites, los tonos naturales, el diseño contemporáneo y la luz caribeña crean una atmósfera de serenidad. Ya sea con vistas a exuberantes jardines o al horizonte del océano, cada espacio está diseñado para conectarte con lo que más importa".

El hotel también cuenta con "un mundo de sabores" por lo que el servicio de comida en resort incluye "clásicos italianos, creaciones asiáticas y cocina dominicana local, elaborada para deleitar todos los paladares".

Los huéspedes también podrán acudir al spa para disfrutar de una sesión "diseñada para liberar tensiones, revitalizar el cuerpo y elevar su sensación de bienestar". De igual manera los clientes podrán relajarse "con vistas al mar, tumbonas a la sombra de palmeras y el ritmo tranquilo y atemporal de la bahía de Santo Domingo".

Rescate de Air Europa

Como ya publicó LD, el rescate de la aerolínea propiedad de Globalia ascendió a 475 millones de euros por medio de préstamos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad que depende del Ministerio de Hacienda.

Hidalgo se defendió de la "dialéctica del rescate" señalando que se trataba de un crédito que ha sido devuelto junto con los 100 millones de euros de intereses. "Lo hemos salvado, lo hemos sacado adelante, hemos pagado hasta el último euro sin ninguna ayuda ni ninguna consideración", defendió en la entrevista.

La crisis del Covid-19 afectó a la empresa dirigida por Hidalgo hasta el punto de mantener solo dos hoteles en gestión, uno en República Dominicana y otro en Talavera de la Reina (Toledo), después de haber tenido más de 30 operando bajo la marca Be Live.