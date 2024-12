Javier Hidalgo reconoce el fraude: Globalía poseía "35 hoteles" cuando el Gobierno de Sánchez rescató a Air Europa

El ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo ha reconocido que su grupo empresarial poseía "35 hoteles" cuando el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Air Europa en el año 2020.

Un Hidalgo muy indignado y a la defensiva compareció el pasado viernes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' y aseguró que "la operación con SEPI no fue un rescate", sino "un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa". Después añadía: "Y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas. A 29 de junio" de ese año "en Europa ya se habían concedido 29.000 millones de euros y Globalia, muy significativo, con 10.000 empleados, con 17 aeropuertos, 35 hoteles y 500 puntos de venta, recibió cero euros".

Tal y como publicó Libertad Digital, Globalia tenía un patrimonio aproximado de unos 2.000 millones de euros con su cadena hotelera Be Live, compuesta por más de 30 hoteles y 10.000 habitaciones, cuando negociaba el citado rescate de Air Europa por 700 millones con el Ejecutivo socialista. Es decir, su patrimonio hotelero duplicaba o triplicaba la cuantía del rescate que solicitaban al Gobierno.

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado en la trama Koldo, el 16 de julio de 2020 tras el confinamiento por la pandemia del covid-19 se celebraron dos reuniones clave sobre el rescate. En los dos encuentros estuvo presente el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos: uno por la mañana, al que acudió Ábalos, el presidente Pedro Sánchez y la entonces vicepresidenta económica Nadia Calviño; y el otro se produjo por la tarde con Ábalos, el empresario Víctor de Aldama y Javier Hidalgo".

Según el sumario de la trama Koldo, el 22 de julio de ese mismo año, Calviño envió a Koldo García, asesor de Ábalos, un mensaje que contenía un link con una noticia sobre la propuesta de los dueños de Globalia de repartir unos dividendos de 35 millones de euros entre la familia antes de pedir el rescate. Una información que no sentó bien a Calviño en plena negociación con el grupo empresarial de los Hidalgo.

Globalia fingió una fusión en el 2020

Según publicó LD, Globalia 'fingió' una fusión para tapar su millonario patrimonio hotelero tras reunirse con el Gobierno de Sánchez en julio de 2020 para conseguir el rescate de Air Europa. En agosto de ese año, el grupo empresarial de los Hidalgo simuló una fusión de su cadena hotelera con BlueBay Hotels de Jamal Satli, presuntamente para no aparecer como titulares de sus hoteles. De esta supuesta fusión, sin embargo, jamás se volvió a saber nada". El diario del Grupo Prisa El País publicó el siguiente titular: "Las cadenas Be Live (Globalia) y Bluebay Hotels estudian su fusión. El nuevo grupo gestionaría más de 100 hoteles en 15 países".

"La supuesta fusión de la cadena hotelera de Globalia con BlueBay Hotels de Jamal Satli no aportaba nada desde el punto de vista técnico, ni estratégico a las dos empresas hoteleras. No tenía recorrido ninguno, ni sentido, ya que son empresas personalistas en las que manda José Hidalgo y Satli. Ambos nunca cederían su poder. Todo fue un camelo para que no hubiera obstáculos en la consecución del rescate", afirmaban expertos del sector consultados por este diario.

Cabe destacar que Jamal Satli además de propietario de la cadena BlueBay Hotels es dueño de medio Málaga Club de Fútbol y está imputado en el 'caso Astapa'. La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía le arrestó en julio de 2023, porque pesaba sobre él una orden de detención internacional dictada por las autoridades judiciales de Emiratos Árabes por una presunta estafa.