Dimite el jefe de Redes de Vox tras ser denunciado por agresión sexual a un menor

Tras conocerse una denuncia por acoso sexual continuado a un menor de edad, quien fuera jefe de Redes Sociales de Vox, Javier Esteban, ha anunciado que abandona la formación. En un mensaje en redes sociales, Esteban afirma que es inocente y dispara contra sus excompañeros de partido. En su opinión, tras la denuncia están el presidente y el secretario general de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, señalados a su vez por las cuentas de la asociación juvenil de Vox.

Esteban explica que el 30 de noviembre denunció que Hernández y González Gasca se negaban a enseñar las cuentas que "solamente ellos manejan" en Revuelta y que ahora, "después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras", ambos pretenden presentarle como "una mala persona". "No lo soy", afirma.

El día 30 de noviembre denuncié que Jaime Hernández y Pablo González Gasca se negaban a enseñar las cuentas que solamente ellos manejan en Revuelta. Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo… — Javi Esteban (@JaviEsteban98) December 17, 2025

Fuentes de la dirección nacional de Vox han indicado a EFE que a nadie se le escapa la relación temporal de ambas denuncias y han apelado a la presunción de inocencia y confiado en que Javier Esteban así pueda demostrarlo pronto.

Esteban asegura en su mensaje que nunca ha agredido a nadie y hace hincapié en que la denuncia contra él se ha presentado dos años después de los supuestos hechos, pero "solo unos días después" de su exigencia de conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta.

Y, al igual que apuntan desde la cúpula de Vox, incide en que "cualquiera puede ver la relación", tras lo que puntualiza que "nada de esto tiene que ver con el partido", del que dice se da de baja y abandona sus responsabilidades para no dañarlo. "Es solo el empeño de Jaime y Pablo por quedarse con Revuelta y seguir ocultando las cuentas que han manejado y siguen manejando sin control ninguno", insiste y concluye: "Demostraré mi inocencia. Dudo mucho que otros puedan hacer lo mismo".

La víctima tenía 16 años

La denuncia, presentada en la comisaría de Madrid-Chamartín, trascendió la pasada noche y fue publicada por varios medios. El denunciante es un joven que en el momento de los hechos, que se habrían prorrogado por espacio de dos años, tenía 16 años recién cumplidos.

Según la denuncia, Esteban utilizó su ascendencia como jefe de redes y director de la plataforma Bipartidismo Stream para forzar encuentros privados. Aluden a interrogatorios persistentes por Whatsapp con preguntas como "¿carne o pescado?", "¿tienes pareja?" o "¿chicos o chicas?". En diciembre de 2023, tras meses de evasivas, Esteban logró citarlo en las inmediaciones de la sede central de Vox en la calle Bambú. Al finalizar el encuentro, y según el texto de la denuncia al que ha tenido acceso la prensa, Esteban habría realizado tocamientos con ánimo libidinoso y sin consentimiento, intentando besar al menor en la boca por la fuerza.

Otros casos

Después el acoso continuó a través de las redes sociales con el envío de "fotos bomba" (imágenes de un solo uso) en las que Esteban instaba al joven a "probar cosas nuevas" y a mantener relaciones homosexuales.

El joven, ahora mayor de edad, afirma que habría al menos otros dos casos similares, el de un militante y un becario de Vox. Asegura que en el partido se conocía la actitud de Esteban, que supuestamente se refería a estos jóvenes como "sus niños". Incluso durante viajes oficiales, como un encuentro de militantes en Polonia, el denunciado habría difundido rumores sobre la orientación sexual de la víctima para justificar su cercanía y ejercer un control psicológico sobre el menor.