Junqueras y Turull disparatan contra el Rey y le acusan de "violento", "extremista" y "radical"

La tradición separatista de subir cada 25 de diciembre al cementerio de Montjuich a depositar flores en la tumba de Francesc Macià, que traspasó de una apendicitis tal día como hoy de hace 92 años, en 1933, se ha convertido también en el escaparate de los disparates en las valoraciones del discurso navideño del Rey.

En esta ocasión, Oriol Junqueras, líder de ERC, y Jordi Turull, secretario general de Junts, han tratado de superarse. El primero se ha referido al discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 para decir que Felipe VI "es uno de los pocos jefes de Estado de Europa que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar".

Turull, por su parte, ha dicho que no había escuchado el discurso, pero que por lo que le había llegado sabía que el Rey llamó a no alentar los extremismos y populismos. "Es surrealista porque el Rey de España es el más extremista y el más radical contra la convivencia democrática cuando Cataluña ha querido expresar en las urnas su voluntad popular". También le ha acusado de provocar un "a por ellos" judicial después del 1-O de 2017.

En suma, que Junqueras y Turull en calidad de portavoz del prófugo Carles Puigdemont, se han mantenido fieles a su particular homenaje a este día de la marmota catalán consistente en hacer declaraciones contra el Rey delante de la tumba del primer presidente de la Generalidad republicana.

Junts tiende la mano a ERC

La novedad es que Turull ha insistido en reclamar a ERC un acuerdo estratégico para explotar el descrédito del sanchismo. "En un momento en que las instituciones españolas están tan debilitadas, en que el Gobierno español está tan debilitado, en que organismos como el Poder Judicial están tan deteriorados desde todos los puntos de vista, desde Junts hacemos un llamamiento a la unidad de acción del independentismo para aprovechar la debilidad del Estado español y lograr el máximo para Cataluña". Se trata de la idea que ya expresó el pasado 12 de diciembre Míriam Nogueras y que fue recibida con sorna por ERC.

El presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, también ha homenajeado a Macià, del que ha dicho que le tocó gobernar en tiempos convulsos. Illa ha aprovechado para hacer un llamamiento a la prudencia ante el temporal que está provocando importantes lluvias y nevadas.