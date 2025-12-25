La UCO investiga la influencia de Antxon Alonso en el PNV para conseguir adjudicaciones para la trama Leire

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga la influencia del empresario Antxon Alonso en el PNV para conseguir adjudicaciones en el marco de la trama Leire. La UCO sostiene que Antxon Alonso sería socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, investigada por canalizar las comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública en la trama Koldo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, en funciones de guardia, dejó en libertad con medidas cautelares a Antxon Alonso, a la fontanera del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, después de que estos fueran arrestados por la UCO hace unas semanas. El magistrado adoptó esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción, siendo la única acusación, no solicitara su ingreso en prisión provisional. Posteriormente, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 Santiago Pedraz se hacía cargo de la investigación y ratificaba la medida de bloquear las cuentas bancarias de los tres investigados, que acordó su predecesor.

Según ha podido saber Libertad Digital, la UCO investiga "la influencia de Antxon Alonso en el PNV para conseguir adjudicaciones públicas en el marco de la trama Leire. Se sospecha que Alonso tendría poder en el seno de las filas del Partido Nacionalista Vasco y que dicho influjo habría servido para conseguir adjudicaciones en el País Vasco para esta trama corrupta".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la UCO también investiga la influencia del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en el Ministerio de Hacienda María Jesús Montero y las conexiones entre Leire Díez y Santos Cerdán".

Los tres investigados, a pesar de provenir de orígenes muy distintos, integraban un grupo de Whatsapp llamado Hirurok (que significa en euskera los tres juntos) en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales y los porcentajes de beneficio que obtendrían tras conseguir determinados contratos públicos.

Recordamos que Antxon Alonso no sólo ha sido un destacado socio de Santos Cerdán para el supuesto amaño de adjudicaciones públicas de su empresa en copropiedad, sino que este también ha tenido un papel clave para las relaciones del PSOE con el PNV, que sigue manteniendo a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Alonso, el PNV y la trama Koldo

Según declaró el ya ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ante el Tribunal Supremo, conoció a Antxon Alonso entre los años 2012 y 2013, cuando Alonso era "simpatizante" del Partido Nacionalista Vasco. Según el relato de Cerdán, Alonso fue el encargado de poner en contacto al propio Cerdán con los altos cargos del PNV para la moción de censura que Sánchez preparaba contra Mariano Rajoy y que se resolvió el 1 de junio de 2018. El "simpatizante" habría organizado una reunión para que se encontrasen Ábalos, Cerdán, Esteban –entonces portavoz de los peneuvistas en el Congreso— y Andoni Ortúzar, que ejercía en esos momentos el cargo que ahora ocupa Esteban.

La intermediación en esta reunión por parte de Alonso ha sido negada por el PNV; sin embargo, esta misma mediación se dio con EH Bildu, partido que sí reconoció el papel de Alonso en su acercamiento al PSOE para apoyar la moción de censura que auparía a Sánchez a La Moncloa.

De hecho, el líder de la formación heredera de Batasuna, Arnaldo Otegi, reconoció en rueda de prensa que tuvo dos encuentros con Alonso en el año 2016 que dieron pie al inicio de diferentes negociaciones secretas con los socialistas. Alonso, según Otegi, fue quien le presentó a Cerdán, a quien definió como "uno de los mayores interlocutores" del PSOE con Bildu.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com