El juez decreta libertad con retirada de pasaporte para Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI

El juez Antonio Piña ha decretado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos en la operación Leire Díez: la fontanera socialista; el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso; y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Para ellos, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, ha decretado la retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.

Estas medidas han sido acordadas después de la comparecencia de los detenidos en sede judicial. Las detenciones se han dado en el marco de una causa secreta que ha trascendido esta semana con las detenciones de los mencionados comparecientes. Además, se han producido registros a sedes del Ministerio del Interior enmarcadas en la SEPI, la sede nacional de Correos y Forestalia. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN investiga el supuesto amaño de adjudicaciones públicas de la SEPI a cambio de mordidas ilegales.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital han señalado que ni Díez ni Antxon Alonso han declarado pero el que sí lo ha hecho ha sido el expresidente de la SEPI, que ha negado los hechos por los que se le juzga. De igual manera Vicente Fernández ha sido preguntado por Servinabar y este ha reconocido que sí que trabajó allí pero ha negado la comisión de cualquier delito.

Las mismas fuentes han certificado que Díez y Alonso se han negado a declarar porque, al estar la causa bajo secreto de sumario, no saben exactamente qué hechos se les imputan. Además, los detenidos no habrían tenido tiempo de preparar la defensa, ya que no han tenido ocasión de hablar a solas. Estas mismas fuentes han explicado que Díez se plantea declarar y colaborar con la justicia una vez conozca la causa.

Asimismo, se espera que el magistrado instructor pida numerosas diligencias más para intentar esclarecer si los acusados cometieron alguno de los delitos por los que se encuentran investigados. La causa, como adelantó Libertad Digital, versa sobre el supuesto amaño de adjudicaciones públicas de la SEPI por parte de la trama. Una causa que vendría a hacer referencia a los primeros años de la presente década.

Los tres investigados se encuentran imputados por haber cometido presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Cabe recordar que Díez también se encuentra investigada por el caso cloacas del PSOE, en el que habría intentado sobornar a fiscales y altos cargos policiales para que se desestimaran las investigaciones contra la supuesta corrupción hallada en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los tres investigados han salido por la puerta trasera de la Audiencia Nacional, donde han ido subiendo a un taxi, que una persona de su entorno había parado previamente. Díez ha salido de la sede judicial con la cara tapada después de tres días entre rejas.

